Вместо платы за наем квартирантка избила хозяина поленом

По заявлению пострадавшего, он пришел получить ежемесячную плату за жилье, и попал на семейное застолье. Нанимательца пригласила его присоединиться к празднику, пообещав рассчитаться утром. Мужчина согласился, однако на следующий день вместо денег получил приглашение продолжить застолье.

«Во время распития спиртных напитков между хозяином дома и пенсионеркой произошла ссора, так как женщина не собиралась отдавать деньги, — говорится в сообщении регионального МВД. — Подозреваемая взяла в руки полено, которым три раза ударила по голове сидящего за столом потерпевшего. От полученных ударов собственник недвижимости упал на пол. Затем пенсионерка нанесла тем же поленом еще не менее пяти ударов по голове потерпевшего».

После этого женщина отправилась к соседям и призналась в содеянном, думая, что убила хозяина дома. Те вызвали скорую помощь и полицию, пострадавшего госпитализировали, а пенсионерка была задержана. По сообщению полицейских, свой поступок она оправдывала алкогольным опьянением, а также тем, что потерпевший «вел себя вызывающе».