Пн, 15.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическим трупами". Рейн Рауд

Эстония не поддерживает принятие директивы об авторском праве

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Министр юстиции Урмас Рейнсалу.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Эстония не будет голосовать за принятие директивы об авторском праве на заседании совета министров сельского хозяйства и рыбоводства ЕС, но займет нейтральную позицию.

Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов, где учитываются только голоса «за», сообщили в Министерстве юстиции.

«Свобода — крайне важная ценность, поэтому сегодня Эстония не будет говорить этой директиве "да" и в юридическом отношении останется нейтральной». - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что для одобрения директивы необходимо достичь квалифицированного большинства голосов.

На прошлой неделе постоянный представитель Эстонии, следуя указаниям министра юстиции, представил в совете постоянных представителей при ЕС декларацию, в которой подчеркивалось, что в директиве об авторском праве не достигнут необходимый баланс между правообладателями, людьми и предприятиями. Это может препятствовать инновациям и отрицательно отразиться на конкурентоспособности единого цифрового рынка Европы.

Кроме того, директива может не соответствовать требованиям правовой определенности, при ее выполнении возможны проблемы с правовой надежностью. Кроме того, недавно прошли выборы Рийгикогу, и новые правительство и созыв парламента Эстонии еще не представили свою позицию по финальной компромиссной редакции текста. С совместной декларацией выступили также Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия.

Цель директивы — обеспечить производителям информации справедливые гонорары в интернете, защитить свободу творчества каждого в интернете и гарантировать большую доступность креативного контента по всему ЕС.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ