Эстония не поддерживает принятие директивы об авторском праве

Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов, где учитываются только голоса «за», сообщили в Министерстве юстиции.

«Свобода — крайне важная ценность, поэтому сегодня Эстония не будет говорить этой директиве "да" и в юридическом отношении останется нейтральной». - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что для одобрения директивы необходимо достичь квалифицированного большинства голосов.

На прошлой неделе постоянный представитель Эстонии, следуя указаниям министра юстиции, представил в совете постоянных представителей при ЕС декларацию, в которой подчеркивалось, что в директиве об авторском праве не достигнут необходимый баланс между правообладателями, людьми и предприятиями. Это может препятствовать инновациям и отрицательно отразиться на конкурентоспособности единого цифрового рынка Европы.

Кроме того, директива может не соответствовать требованиям правовой определенности, при ее выполнении возможны проблемы с правовой надежностью. Кроме того, недавно прошли выборы Рийгикогу, и новые правительство и созыв парламента Эстонии еще не представили свою позицию по финальной компромиссной редакции текста. С совместной декларацией выступили также Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия.