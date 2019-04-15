Правительство Ратаса может обойтись без сокращения бюджета?

Данные Департамента статистики и прогноз Минфина указывают на то, что правительству Центристской партии, EKRE и «Отечества», которое вскоре приступит к своим обязанностям, придется сокращать бюджет. Однако новые данные Налогового департамента дают надежду, что сокращений можно будет избежать, пишет Postimees.
Выяснилось, что поступление налогов в феврале резко выросло. Налогово-таможенному департаменту уплатили в феврале 524,4 миллиона евро налогов, что на целых 14,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.
За ростом стояли две основные причины. Во-первых, в феврале этого года было возвращено меньше подоходного налога, чем годом ранее. В связи с этим поступление подоходного налога от физических лиц оказалось больше, чем год назад.
Во-вторых, свое влияние оказал рост акцизов на бензин и алкоголь в начале прошлого года: продавцы запаслись топливом и напитками по более низкой акцизной ставке до их повышения. Поэтому доход от акцизов был выше за счет последнего месяца действия более низких ставок и, наоборот, оказался меньше в феврале, когда действовали уже новые ставки и розничным клиентам продавали топливо и алкоголь, приобретенные по более низкой цене накануне повышения акцизов.
Поступление подоходного налога от юридических лиц в феврале из-за подоходного налога на дивиденды в частном секторе оказалось на 6 миллионов евро меньше. За два первых месяца 2019 года из запланированных в годовом госбюджете налоговых поступлений было получено 15,1%, что несколько превышает уровень прошлого года.
Изменения в закупках акцизных товаров, осуществляемых до повышения акцизов, существенно влияют на все годовое сравнение налогов.
Декларация акцизов стабильна
Акцизного дохода за февраль этого года было уплачено 80,5 млн евро, т.е. на 24,2% меньше, чем в феврале 2018 года. За два месяца в общей сложности акциза уплатили на 3,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего на сравнение февральского поступления акцизов повлияли запасы акцизных товаров, изменения в потреблении и приграничная торговля.
Изменение потребления акцизных товаров отражается на задекларированном количестве с поправкой на запасы. Это означает, что закупка товаров про запас, осуществляемая до повышения акцизов, учитывается за период, когда товар, вероятно, поступит к конечному потребителю. В 2018 году задекларированное количество крепкого алкоголя с поправкой на запасы оказалось на 18,4% меньше, а пива – на 29% меньше по сравнению с показателями годом ранее. В первые месяцы 2019 года задекларированное количество удерживалось на ожидаемом уровне.
Подобное положение существует и с сигаретами, где в прошлом году задекларированный объем с поправкой на запасы уменьшился на 8%, в то время как декларирование за первые месяцы этого года отвечает ожиданиям.
Продажа дизельного топлива в 2018 году выросла в Эстонии, соответственно, на 5,6%, однако декларирование бензина уменьшилось на 5,3%. Подобная тенденция продолжилась и в первые месяцы 2019 года, когда за два месяца было задекларировано на 2,8% больше дизельного топлива, чем годом ранее, причем количество бензина несколько уменьшилось.
Приграничная торговля затормозилась
По данным статистики, в первые месяцы 2019 года ситуация с торговлей алкоголем на границе с Латвией стабилизируется, хотя структура продаж увеличивается в пользу пива.
В марте рост приграничной торговли алкоголем еще более замедлится, поскольку в Латвии с 1 марта был повышен алкогольный акциз. В результате этого выросли и цены на алкогольные напитки в приграничных магазинах.
По состоянию на 2018 год в Латвию переместилось 23,5% продажи эстонского легального алкоголя, а дополнительные закупки Латвии и Литвы составили 7,2% объема заправки жидким топливом.
Запасы осложняют годовое сравнение
В этом году алкогольный и топливный акцизы не повышались, однако по-прежнему чувствуется долгосрочное влияние запаса акцизных товаров на налоговые поступления. По закону акциз платится на основании той ставки, которая действует при возникновении налогового обязательства, т.е. в день разрешения акцизного товара к потреблению.
Акцизный товар, разрешенный к употреблению до повышения акциза, в общем случае можно продавать на основании прежней ставки до исчерпания запасов. Исходя из этого, многие предприятия до повышения акцизов сделали запасы, чтобы оптимизировать прибыль. Объем запасов ограничен тремя месяцами лишь в случае табачных изделий, и в течение этого времени все разрешенные к употреблению табачные изделия должны быть помечены новой акцизной маркой, которая вступила в силу в один день с новой акцизной ставкой.
Алкогольный акциз ежегодно повышался с 2012 года, в результате этого его ежемесячные поступления колебались в промежутке от 4 до 56 миллионов евро. Объем запасов зависит в том числе от размера акцизной ставки и скорости ее повышения.
В начале этого года была повышена ставка акциза на сигареты и курительный табак, однако впервые этому не предшествовало крупномасштабное приобретение запасов. Основной причиной этого продавцы назвали трехмесячное ограничение на продажи табачных изделий с акцизной маркой. Кроме того, замена акцизных марок на не проданных товарах, по мнению продавцов, требует финансовых и временны затрат.
Возможность приобретения запасов дает предпринимателям рычаг для оптимизации прибыли, однако осложняет месячные сравнения налоговых поступлений, оценку тенденций потребления и прогнозирование.