Правительство Ратаса может обойтись без сокращения бюджета?

Выяснилось, что поступление налогов в феврале резко выросло. Налогово-таможенному департаменту уплатили в феврале 524,4 миллиона евро налогов, что на целых 14,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

За ростом стояли две основные причины. Во-первых, в феврале этого года было возвращено меньше подоходного налога, чем годом ранее. В связи с этим поступление подоходного налога от физических лиц оказалось больше, чем год назад.

Во-вторых, свое влияние оказал рост акцизов на бензин и алкоголь в начале прошлого года: продавцы запаслись топливом и напитками по более низкой акцизной ставке до их повышения. Поэтому доход от акцизов был выше за счет последнего месяца действия более низких ставок и, наоборот, оказался меньше в феврале, когда действовали уже новые ставки и розничным клиентам продавали топливо и алкоголь, приобретенные по более низкой цене накануне повышения акцизов.

Поступление подоходного налога от юридических лиц в феврале из-за подоходного налога на дивиденды в частном секторе оказалось на 6 миллионов евро меньше. За два первых месяца 2019 года из запланированных в годовом госбюджете налоговых поступлений было получено 15,1%, что несколько превышает уровень прошлого года.

Изменения в закупках акцизных товаров, осуществляемых до повышения акцизов, существенно влияют на все годовое сравнение налогов.

Декларация акцизов стабильна

Акцизного дохода за февраль этого года было уплачено 80,5 млн евро, т.е. на 24,2% меньше, чем в феврале 2018 года. За два месяца в общей сложности акциза уплатили на 3,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего на сравнение февральского поступления акцизов повлияли запасы акцизных товаров, изменения в потреблении и приграничная торговля.

Изменение потребления акцизных товаров отражается на задекларированном количестве с поправкой на запасы. Это означает, что закупка товаров про запас, осуществляемая до повышения акцизов, учитывается за период, когда товар, вероятно, поступит к конечному потребителю. В 2018 году задекларированное количество крепкого алкоголя с поправкой на запасы оказалось на 18,4% меньше, а пива – на 29% меньше по сравнению с показателями годом ранее. В первые месяцы 2019 года задекларированное количество удерживалось на ожидаемом уровне.

Подобное положение существует и с сигаретами, где в прошлом году задекларированный объем с поправкой на запасы уменьшился на 8%, в то время как декларирование за первые месяцы этого года отвечает ожиданиям.

Продажа дизельного топлива в 2018 году выросла в Эстонии, соответственно, на 5,6%, однако декларирование бензина уменьшилось на 5,3%. Подобная тенденция продолжилась и в первые месяцы 2019 года, когда за два месяца было задекларировано на 2,8% больше дизельного топлива, чем годом ранее, причем количество бензина несколько уменьшилось.

Приграничная торговля затормозилась