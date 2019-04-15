Пн, 15.04.2019
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Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» впервые за 14 лет

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Tiger Woods.

ФОТО: Tannen Maury / EPA

Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на турнире US Masters в Огасте.

Это его первая победа на турнире за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году. Всего гольфист пять раз выигрывал «Мастерс»: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.

В 2017 году Вудс был только 1199-м в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем.

Сейчас 43-летний Вудс находится на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.

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