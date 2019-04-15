Возмущенная читательница: сверхплотная застройка лишит солнца в квартире!

Возводимое через дорогу на улице Паю высотное здание, строительство которого началось несколько месяцев назад, может привести к тому, что ее квартира погрузится в вечные сумерки, пишет Tartu Postimees.

Вид на город, который раньше открывался из окон читательницы. ФОТО: Kadri Laube

«Конечно, я возмущена, - признается Максимов. - Вид видом, но главное расстройство из-за дневного света. Когда построят 16-этажное здание, солнце больше не будет к нам поступать, что повлияет на качество жизни. Будет темнее и, безусловно, холоднее, поскольку благодаря солнцу квартира хорошо прогревалась».

Кроме того, женщина переживает из-за возможного снижения стоимости недвижимости - если у нее появится желание продать квартиру, темнота и вид на окна нижних этажей высотного здания вряд ли привлекут потенциальных покупателей.

Детальная планировка позволяет

Руководитель отдела архитектуры и строительства Тартуской горуправы и городской архитектор Тынис Арьюс признал, что новое высотное здание повлияет на виды и условия освещения, но отметил, что в 2006 году в этом районе была разработана детальная планировка, предполагавшая строительство этого здания. Тогда же было установлено, как сильно высотка повлияет на окружающую среду и в каком виде ее можно возводить.

По его словам, был проведен конкурс на строительство этого здания, лучшим было признано решение OÜ Allianss Arhitektid. «Согласно этому решению, зона строительства высотки будет находиться как можно ближе к реке, чтобы между ним и другими домами на улице Пикк имелось достаточное расстояние. Конечно, свет оттуда не исчезнет», - заверил Арьюс.

Он отметил, что все касающиеся высотного здания обсуждения проводились в ходе разработки детальной планировки. Планировка длилась 13 лет и поскольку она была открытой, жильцы улицы Пикк были осведомлены о возможности строительства.

Руководитель Domus Kinnisvara в Южной Эстонии Сандра Метса сказала: если человек желает приобрести недвижимость, он должен быть в курсе всех действующих в районе детальных планировок. Речь идет об открытой информации, поэтому невежество не является оправданием.

Ответственность покупателя

Метса не захотела спекулировать о том, насколько может снизиться цена квартир на улице Пикк. Тем не менее, она согласилась с тем, что в какой-то степени это может случиться, так как вид из окон домов на Пикк, 80 и Пикк, 82 в будущем будет лучше, так как перед ними не будет высотного здания.

В полное отсутствие дневного света она не верит, так как в ходе проектировки были сделаны измерения освещенности. Если планировка предполагает минимальное расстояние между домами, недопустимо, чтобы света не было.