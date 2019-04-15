Туманные сделки в Таллинне: аренда без конкурса и вызывающие вопросы льготы

Вызывающая обеспокоенность тенденция: открытых конкурсов не проводят

Nõmme Kalju на Хийуском стадионе. ФОТО: Tairo Lutter

Адвокатам бросилась в глаза еще одна принадлежащая городу недвижимость, которая была передана в использование без проведения конкурса в порядке принятия решения.

Если в 2010 году фирма Игоря Семенова OÜ 5+ Capital выиграла конкурс на организацию рождественского рынка на Ратушной площади, то после этого конкурсов больше не проводили. Несмотря на то обстоятельство, что новый конкурс нужно проводить каждые три года.

Руководитель отдела городского имущества управы района Кесклинн Ангела Рейнланд сказала, что организация рождественского рынка не подразумевает передачу недвижимости в аренду, речь идет о предоставлении в использование городского строения для торговой деятельности. По ее словам, к следующей зиме будет организован тендер.

Без открытого конкурса фирма OÜ Rein Plaado Teenindus получила бессрочный договор на организацию парковки у горхолла и на улице Сакала. Согласно договору от 2012 года, Plaado платило городу за содержание парковки на Сакала, 23а, 101 евро в месяц, позже цену подняли до 2012 евро. Адвокаты считают, что размер инвестиций Plaado, вписанный в договор, неопределенен, поэтому невозможно оценить, пропорциональна ли ей месячная арендная плата со ставкой ниже рыночной.

Отвечающая за городское имущество вице-мэр Таллинна Эха Вырк (Центристская партия) не ответила, почему город заключил эти договоры, но констатировала, что чаще всего городское имущество передают в порядке принятия решения с договором, имеющим возможность продления, который был заключен после торгов.

Адвокаты Sorainen обратили внимание и на договоры, заключенные с футбольными клубами об использовании городских стадионов. Даже привели в пример, что получивший в 2016 году без конкурса на пять лет Хийуский стадион клуб Nõmme Kalju вообще не выполнил свою обязанность инвестировать, поскольку, хотя играющий в высшей лиге Эстонии клуб установил требующийся LED-экран, так и не были установлены камеры видеонаблюдения, не починили и забор.

По словам вице-мэра столицы по вопросам спорта Вадима Белобровцева (Центристская партия), стадионы, по сути, являются для города социальными объектами, и для их более эффективного использования, каждый футбольный стадион является домашним стадионом какого-то клуба. Поэтому договоры заключены с конкретными клубами, которые обязаны в него инвестировать.

«Конечно, мы пересмотрим договоры, проверим их исполнение и займемся устранением проблем, если выявим их», - пообещал Белобровцев.