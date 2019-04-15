Туманные сделки в Таллинне: аренда без конкурса и вызывающие вопросы льготы

Среди таллиннской недвижимости, сданной в аренду по цене дешевле рыночной и без открытого конкурса, в глаза бросается принадлежащий городу дом в Кадриорге с пестрой компанией, пишет Postimees.
«Невероятно высокая опасность коррупции», «необоснованное коммерческое предпочтение», «без открытого конкурса», «нет обязанности отчета о целевом использовании помещений» и «невыполненная обязанность инвестировать» - это ключевые слова выводов адвокатов Sorainen, анализировавших по заказу городской управы арендные договоры по недвижимости, принадлежащей городу Таллинн.
Адвокаты Sorainen проанализировали 17 договоров, заключенных в период 2010-2017 годов. Это лишь микроскопическая часть сданных в аренду коммерческих площадей. Только в центре города сейчас в аренде более 300 городских коммерческих площадей. У адвокатов не возникло никаких вопросов лишь по нескольким единичным договорам.
В деревянном доме, расположенном в Кадриорге по адресу Кёлери, 8/Весивярава, 7, являющемся коммерческой площадью, принадлежащей городу, работает пестрая компания. Среди почти 20 арендаторов можно найти как центр семейных врачей, парикмахерскую, музыкальную школу, журнал о культуре и несколько адвокатских бюро, так и указавших в Коммерческом регистре другой адрес фирмы, состоящей из одного человека, и организацию, неоднократно попадавшую на страницы еженедельника КаПо. Некоторые из них получили арендный договор на особо льготных условиях, которые предусмотрены только для некоммерческой деятельности.
Вице-мэр Таллинна Эха Вырк (Центристская партия), отвечающая за городское имущество, в письменном ответе Postimees сказала, что контролировать тамошнюю деятельность должна управа района Кесклинн, и к предложениям адвокатов относятся серьезно. Она добавила, что поскольку управление таллиннской недвижимостью распределено между разными департаментами и районами города, к завтрашнему дню от них ждут предложений, как начать снижать указанные в отчете риски.
Представительство Кремля в Кадриорге
Упоминавшийся во многих прежних и в опубликованном в прошлую пятницу ежегоднике КаПо из-за поддерживающей Кремль антиэстонской деятельности НКО «Центр информации по правам человека» снимает помещение на двух этажах, имея итого 64 квадратных метра. Предоставляющим бесплатные юридические консультации центром руководит Алексей Семенов (Центристская партия). НКО, имеющее годовой доход около 50 000 евро, получило в свое распоряжение помещения по крайне льготной цене – за квадратный метр нужно в среднем платить 1,02 евро, то есть чуть больше 65 евро в месяц. Нынешний договор о помещении на улице Кёлере действителен до 2023 года.
И хотя по договору Центр информации должен работать как на первом, так и на втором этажах, на двери нижнего этажа установлена табличка MTÜ Minu Riik. Ни у одного арендатора нет права субаренды, а, по словам руководитель отдела городского имущества управы района Кесклинн Ангела Рейнлайд, Центр информации по правам человека не подавал и ходатайства на получение такого права. И хотя Рейнлайд неоднократно посещала этот дом, чиновница, как она заверяет, никогда не видела там таблички Minu Riik.
Руководитель Minu Riik, организующего учебные дни школьников в Рийгикогу и у президента, Тойво Кева (Центристская партия) подтвердил Postimees, что они уже несколько лет арендуют небольшое помещение у Центра информации. Он сказал, что раньше они работали на принадлежащей городу площади на бульваре Эстония, 5а, но из-за начавшегося там ремонта, город временно, шесть лет назад, переселил их в дом на Кёлери.
«Нам составили временный договор субарендатора Центра информации, - объяснил Кева, по словам которого, договор составляла управа района Кесклинн. – Сказали, что когда вы после вернетесь на бульвар Эстония, то у вас будет отдельный договор. Поскольку возвращение не состоялось, и дальше находимся здесь».
«Я плачу арендную плату и коммунальные платежи Центру информации по правам человека. У нас нет с ними никаких письменных договоров. Когда мы сюда временно переехали, устно договорились, что они каждый месяц будут выставлять нам счет, и рассчитывают по квадратным метрам, сколько только нужно заплатить. Обычно в месяц мы платим около 100 евро», - сказал Кева.
И хотя поначалу Семенов отрицал, что Minu Riik является их субарендатором, позже он подтвердил, что они сдают организации свои помещения на первом этаже: «Мы их туда пустили, поскольку они наши друзья. Мы сдаем помещение Minu Riik, и они платят нам арендную плату. Я не особо в курсе, этим занимается моя жена».
Кева сказал, что он понятия не имеет, чем занимается НКО его однопартийца Семенова, и для него стало сюрпризом то, что Центр информации постоянно находится в орбите интересов КаПо. При этом в вызывающий впечатление состав совета Minu Riik, арендующего помещения о предположительно поддерживающего Кремль НКО, входят и руководитель канцелярии президента Тийт Рийсало, и депутат Рийгикогу Сирет Котка-Репински (Центристская партия), и директор Таллиннской реальной школы Эне Саар.
«По нашей информации, можно утверждать, что Центр информации по правам человека в нарушение договора самовольно сдал часть своих помещений в субаренду. Поскольку речь идет о маленьком помещении, низкой арендной плате и явно долгосрочном сотрудничестве двух некоммерческих объединений, такое поведение неприемлемо. Для проверки утверждений и получения объявлений мы пригласили на понедельник представителей арендатора», - сказала Рейнлайд.
Рядом с Центром информации по правам человека находится редакция журнала «Kultuur ja Elu». Как заверила главный редактор издания, работающего в доме с 2002 года, Теа Курвитс и центр информации, и Minu Riik переехали в дом в 2013 году. Оба пришли из упомянутого Кевой дома на бульваре Эстония.
Курвитс, по ее словам, неоднократно предъявляла управе района претензии о том, что компании, финансируемой Кремлем, сдают помещение по льготной цене. Арендная плата редакции журнала о культуре в три раза выше: 3,53 евро за квадратный метр.
Курвитс сказала, что до появления Центра информации по правам человека в этих помещениях работало НКО «Русский клуб», которое там же занималось выдачей быстрых кредитов под вывеской Money Train. «Я строю государство, они тут рядом все время занимаются его разрушением», - отметила она.
Опасные с точки зрения коррупции договоры
Согласно аудиту, проведенному Sorainen, два связанных с этим домом договора об аренде имеют «неразумно высокую опасность коррупции», поскольку платящие за квадратный метр арендуемой площади 1,65 евро Вероника Родригес и 1,39 евро Палома Крыыт Тюпей получили в аренду помещения по льготной цене для ведения недоходной деятельности, но обе не были замечены какой-либо деятельностью в третьем секторе.
Городской прейскурант – кто получает скидки?
Минимальные ежемесячные ставки на один квадратный метр аренды городских площадей отвечают деятельности: некоммерческая деятельность – 0,96 евро (в самом центре города – 1,28 евро).
- Розничная торговля продуктами питания – 1,92 евро.
- Промышленность, производство, склад, гараж – 2,05 евро.
- Бытовое обслуживание, питание, розничная торговля – 3,07 евро.
- Офис – 3,58 евро.
Источник: постановление Таллиннской городской управы.
Тюпей сказала Postimees, что использует 15-метровое помещение в качестве склада для товара, собираемого на рождественские мероприятия в Семейном доме Винни и Школе-доме Имасту: «Я не занимаюсь этим от имени какого-то НКО, а помогаю им по частной инициативе». Она признала, что некоторые вещи там просто хранятся, поскольку у нее дома нет подвала.
Тюпей добавила, что, насколько она помнит, во время последних торгов в 2015 году никто другой это помещение не захотел, и она продлила прежний договор. По ее словам, город никогда не выражал интереса по поводу использования этого помещения, это сделали только адвокаты Sorainen.
«Но мы должны расторгнуть этот договор – побочные расходы там стали очень дорогими, и я больше отвечаю на вопросы, чем пользуюсь этим помещением. Но я понимаю, что об этом помещении нужно было спросить», - добавила Тюпей.
В помещении, арендуемом по льготной цене Родригес, работает контора рекрутинговой фирмы OÜ Fresh Job, и фирма с другим сособственником Тынисом Тюви, занимающаяся программированием, OÜ Aura Group. Родригес впервые от Postimees услышала, что условием получения аренды на льготных условиях является некоммерческая деятельность. Она сам сказала, что этим она не занимается.
И Родригес отметила, что городская управа никогда не проявляла к ней интерес: «Мы получили это помещение на торгах. Летом договор заканчивается, планировали его продлить», - сказала она, заверив, что понимает, почему в арендном договоре можно усмотреть опасность коррупции. Родригес считает, что честно было бы назначить новую цену.
Рейнлайд говорит, что работники мэрии постоянно проверяют сданные в аренду площади, делают это и в доме на Кёлери, 8: «Ходим туда раз в три-четыре месяца, недавно заменили окна во всем доме. Там очень много пользователей, если кто-то сделает что-то несогласованное, это очень быстро вскроется».
И хотя Родригес признала, что некоммерческой деятельность в арендуемых помещениях она не занимается, Рейнлайд утверждает обратное: «Родригес и Тюпей арендуют помещения как частные лица. Отсутствие статуса НКО не мешает им заниматься некоммерческой деятельностью. Тюпей использует помещение для хранения вещей, собранных на благотворительность, а Родригес - с целью обмена рабочей силой и обучения соискателей работы».
На замечание, что сама арендатор подтвердила, что в помещении находится контора ее фирмы, Рейнлайд ответила: «Может быть обмен рабочей силой – это одна маленькая часть ее деятельности. Я не считаю, что паевое товарищество не может заниматься благотворительностью».
Вызывающая обеспокоенность тенденция: открытых конкурсов не проводят
Адвокатам бросилась в глаза еще одна принадлежащая городу недвижимость, которая была передана в использование без проведения конкурса в порядке принятия решения.
Если в 2010 году фирма Игоря Семенова OÜ 5+ Capital выиграла конкурс на организацию рождественского рынка на Ратушной площади, то после этого конкурсов больше не проводили. Несмотря на то обстоятельство, что новый конкурс нужно проводить каждые три года.
Руководитель отдела городского имущества управы района Кесклинн Ангела Рейнланд сказала, что организация рождественского рынка не подразумевает передачу недвижимости в аренду, речь идет о предоставлении в использование городского строения для торговой деятельности. По ее словам, к следующей зиме будет организован тендер.
Без открытого конкурса фирма OÜ Rein Plaado Teenindus получила бессрочный договор на организацию парковки у горхолла и на улице Сакала. Согласно договору от 2012 года, Plaado платило городу за содержание парковки на Сакала, 23а, 101 евро в месяц, позже цену подняли до 2012 евро. Адвокаты считают, что размер инвестиций Plaado, вписанный в договор, неопределенен, поэтому невозможно оценить, пропорциональна ли ей месячная арендная плата со ставкой ниже рыночной.
Отвечающая за городское имущество вице-мэр Таллинна Эха Вырк (Центристская партия) не ответила, почему город заключил эти договоры, но констатировала, что чаще всего городское имущество передают в порядке принятия решения с договором, имеющим возможность продления, который был заключен после торгов.
Адвокаты Sorainen обратили внимание и на договоры, заключенные с футбольными клубами об использовании городских стадионов. Даже привели в пример, что получивший в 2016 году без конкурса на пять лет Хийуский стадион клуб Nõmme Kalju вообще не выполнил свою обязанность инвестировать, поскольку, хотя играющий в высшей лиге Эстонии клуб установил требующийся LED-экран, так и не были установлены камеры видеонаблюдения, не починили и забор.
По словам вице-мэра столицы по вопросам спорта Вадима Белобровцева (Центристская партия), стадионы, по сути, являются для города социальными объектами, и для их более эффективного использования, каждый футбольный стадион является домашним стадионом какого-то клуба. Поэтому договоры заключены с конкретными клубами, которые обязаны в него инвестировать.
«Конечно, мы пересмотрим договоры, проверим их исполнение и займемся устранением проблем, если выявим их», - пообещал Белобровцев.