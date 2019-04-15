Таможня обнаружила в двух автомобилях крупные партии контрабандных сигарет

В конце прошлой недели таможня обнаружила в двух автомобилях на восточной границе крупные партии контрабандных сигарет.
Около 11.20 в субботу, 13 апреля, сотрудники Койдулаского погранпункта не пропустили в Эстонию 29-летнего гражданина России, в автомобиле которого было обнаружено 27 000 сигарет с белорусской налоговой маркировкой. Выданная водителю финская шенгенская виза была признана недействительной, ему запретили въезд в страну и отправили назад в РФ.
В полночь на 15 апреля сотрудники Лухамааского погранпункта обнаружили в кабине и стенках прицепа прибывшего в Эстонию грузовика 22 600 сигарет с российской и белорусской маркировкой. За рулем был живущий в Латвии 51-летний мужчина без определенного гражданства, с которым таможенники провели дальнейшие процедуры.