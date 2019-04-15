Фото: пьяный мотоциклист пытался спрятаться от полиции в болоте
На что только не идут пьяные водитель, чтобы избежать ответственности. Необычный случай произошел вчера в Вырумаа, когда мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения пытался спрятаться от полиции в болоте.
Вчера, 14 апреля, около 19.40 полиция заметила в Вырумаа в волости Рыуге мотоцикл без номера, а водитель при виде стражей правопорядка тут же прибавил скорость.
Патруль последовал за мотоциклистом, пока тот не скрылся на лесной дороге и затем на болотистой местности. Знакомые с местностью полицейские решили, что следовать за мотоциклистом на автомобиле будет затруднительно, но будет разумно неожиданно пойти к нему навстречу с другой стороны болота. В болотистой местности сначала мотоциклиста не заметили, но, проверяя местность пешком, полицейские обнаружили спрятанный под мхом мотоцикл, а рядом лежащего молодого человека.
Он был задержан для проверки. Выяснилось, что водитель употреблял алкоголь. Также мотоцикл не был зарегистрирован. При назначении наказания отягчающим обстоятельством может стать и то, что водитель проигнорировал приказ полиции остановиться.