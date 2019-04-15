Красный Крест сообщил о самом продолжительном похищении в своей полуторавековой истории

«Новозеландская медсестра Луиза Акави была похищена еще 13 октября 2013 года вместе с двумя сирийскими шоферами и на протяжении многих лет находится в плену у боевиков террористической группировки „Исламское государство“ (ИГ)», - заявил накануне в Женеве представитель МККК Доминик Штилхарт. Семь сотрудников МККК были похищены вооруженными людьми во время доставки гуманитарной помощи жителям сирийской провинции Идлиб, однако четверо из них были освобождены уже на следующий день, а Акави и два сирийских шофера - Ала Раджаб и Набиль Багдунис - остались в плену.

BREAKING: A New Zealand nurse working for the Red Cross was captured by Islamic State (IS) in Syria more than five years ago, and there are now public pleas for any information that could help bring her home. https://t.co/uvQdafo5le — RNZ (@radionz) 14 апреля 2019 г.

Это самое продолжительное похищение за всю 156-летнюю историю Красного Креста. Информация о случившемся держалась в тайне, чтобы не навредить 62-летней Луизе Акави, передает Deutsche Welle. Но теперь в Красном Кресте решили публично сообщить о похищении, поскольку в марте джихадисты из ИГ потеряли свои последние опорные пункты в Сирии.

«За последние пять лет правительство Новой Зеландии и МККК действовали, исходя из того, что Акави все еще жива. Мы по-прежнему надеемся на это», - сказал глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

По его словам, к поискам Акави был подключен новозеландский спецназ. Спецназовцы были направлены в Ирак, откуда они неоднократно перебирались в Сирию в поисках похищенной медсестры.