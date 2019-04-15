Нужна работа? IKEA ищет сотрудников

«Основным фокусом новой команды станет: повышение качества обслуживания клиентов по всем каналам и эффективность действий во всех организациях IKEA в странах Балтии и Исландии. В долгосрочной перспективе – создать цифровое развитие, как стандартный метод работы на наших предприятиях. В короткие сроки, мы хотим повысить качество работы в ежедневной рутине организации, и уже сейчас мы определили для себя около 150 проектов для достижения целей в сфере цифрового развития», – сказал глава информационных технологий IKEA в странах Балтии и Исландии Оливир Свейнссон.

В данный момент IKEA ищет шесть членов команды с опытом в управлении проектами, Microsoft Dynamics NAV, создании сетей и web-программировании, для работы в офисе в Вильнюсе. По словам Свейнссона, компания ищет сотрудников, как в Литве, так и в других странах. Инвестиции в сферу цифрового развития франшизы IKEA достигнут 0,5 миллионов евро в первый год на четырех указанных рынках, а в ближайшие годы, эти инвестиции планируется увеличить до одного миллиона евро