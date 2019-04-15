Экшн в Таллиннском порту: пассажира увезли на скорой, полиция обыскивала его машину

Пассажирский паром Finlandia прибыл в порт с пассажиром 1986 года рождения (гражданин Эстонии) на борту, которому требовалась помощь врачей. Его передали скорой помощи, а машину Nissan Murano, которая путешествовала вместе с ним, отправили на парковку на Садама, 25.

Вечером того же дня патруль Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры проверил автомобиль с наркособакой, поскольку были подозрения, что в ней могут быть наркотические или психотропные вещества.