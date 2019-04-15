Пн, 15.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Экшн в Таллиннском порту: пассажира увезли на скорой, полиция обыскивала его машину

Экшн в Таллиннском порту: пассажира увезли на скорой, полиция обыскивала его машину

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Паром Finlandia.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 12 апреля в Старом порту Таллинна развернулась целая операция.

Пассажирский паром Finlandia прибыл в порт с пассажиром 1986 года рождения (гражданин Эстонии) на борту, которому требовалась помощь врачей. Его передали скорой помощи, а машину Nissan Murano, которая путешествовала вместе с ним, отправили на парковку на Садама, 25.

Вечером того же дня патруль Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры проверил автомобиль с наркособакой, поскольку были подозрения, что в ней могут быть наркотические или психотропные вещества.

Запрещенных веществ не нашли, автомобиль передали ее пользователю – мужчине 1982 года рождения.

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