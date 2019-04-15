Бывший нападающий сборной России умер в возрасте 42 лет

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков скончался в возрасте 42 лет, сообщает "Р-Спорт".
Набоков является воспитанником новосибирской школы хоккея, в начале карьеры он играл в московских "Крыльях Советов" (1993 - 1997 годы), затем выступал за клубы НХЛ "Чикаго" (сезон-1997/98) и "Айлендерс" (1999/2000).
Также Набоков защищал цвета российских команд "Лада" (Тольятти), "Металлург" (Новокузнецк), "Сибирь" (Новосибирск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Молот-Прикамье" (Пермь), ХК МВД (Балашиха), "Динамо" (Москва) и "Трактор" (Челябинск).
Причины смерти спортсмена пока не называются.