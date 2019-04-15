Литовские пограничники спасли четырех жителей Эстонии

Сообщение о катере, дрейфующем в 11 километрах от Клайпеды, поступило в воскресенье поздно вечером. О неисправности мотора катера сообщили сами иностранцы, находившиеся на нем.

Пограничники направили на помощь свой катер Boomeranger, который помог дрейфующему эстонскому катеру добраться до Клайпедского порта.