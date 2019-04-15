Литовские пограничники спасли четырех жителей Эстонии

В воскресенье литовские пограничники спасли четырех человек, плывших на эстонском катере, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Сообщение о катере, дрейфующем в 11 километрах от Клайпеды, поступило в воскресенье поздно вечером. О неисправности мотора катера сообщили сами иностранцы, находившиеся на нем.
Пограничники направили на помощь свой катер Boomeranger, который помог дрейфующему эстонскому катеру добраться до Клайпедского порта.
По данным СОГГЛ, на катере находились 44-летний гражданин Эстонии и постоянные жители Эстонии без гражданства в возрасте 36, 44 и 45 лет. Ни одному из них не потребовалась помощь медиков.