Пн, 15.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

Литовские пограничники спасли четырех жителей Эстонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Литовские пограничники. Фото иллюстративное.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье литовские пограничники спасли четырех человек, плывших на эстонском катере, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). 

Сообщение о катере, дрейфующем в 11 километрах от Клайпеды, поступило в воскресенье поздно вечером. О неисправности мотора катера сообщили сами иностранцы, находившиеся на нем. 

Пограничники направили на помощь свой катер Boomeranger, который помог дрейфующему эстонскому катеру добраться до Клайпедского порта.  

По данным СОГГЛ, на катере находились 44-летний гражданин Эстонии и постоянные жители Эстонии без гражданства в возрасте 36, 44 и 45 лет. Ни одному из них не потребовалась помощь медиков.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ