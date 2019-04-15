Рекорд побит: водитель потерял дар речи от цен на эстонской заправке

На прошлой неделе Postimees писал, что цены на топливо вновь взлетели до потолка. Если тогда говорилось, что стоимость 95-го бензина приближается к 1,4 евро евро за литр, то теперь потолок пробит: цены преодолели эту отметку.
Водитель, проезжавший мимо заправки Olerex по Пайдеской окружной дороге, отправил в редакцию Järva Teataja фотографию ценового табло у заправочной станции. По словам читателя, увидев эти цифры, он потерял дар речи.
На прошлой неделе директор по маркетингу и коммуникациям Neste Ристо Сюллусте сказал Postimees, что рост цен не связан с переходом на биотопливо. «Насколько известно, еще ни у одного продавца топлива нет в продаже E10, то есть бензина с биоприсадками. У всех прежние запасы, и, в зависимости от региона и от того, когда запасы будут распроданы, ввезут и E10. Это произойдет постепенно», - сказал он тогда.
По словам Сюллусте, за ростом цен стоит подорожание на мировом рынке, которое приводит к активному росту закупочных цен. «В сравнении с прошлым (теперь уже позапрошлым - ред.) понедельником цена как бензина, так и дизельного топлива выросла примерно на два центра. В середине прошлой (позапрошлой - ред.) недели цена была меньше, и это обусловлено конкуренцией на внутреннем рынке».