Рекорд побит: водитель потерял дар речи от цен на эстонской заправке

На прошлой неделе директор по маркетингу и коммуникациям Neste Ристо Сюллусте сказал Postimees, что рост цен не связан с переходом на биотопливо. «Насколько известно, еще ни у одного продавца топлива нет в продаже E10, то есть бензина с биоприсадками. У всех прежние запасы, и, в зависимости от региона и от того, когда запасы будут распроданы, ввезут и E10. Это произойдет постепенно», - сказал он тогда.