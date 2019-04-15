Страны ЕС одобрили мандат на торговые переговоры с США

Одобренный мандат позволит Еврокомиссии уже в ближайшее время начать переговоры с США об отмене пошлин на промышленные товары, а также об углублении сотрудничества в сфере регулирования в фармацевтической промышленности и других областях.

В Брюсселе надеются на то, что переговоры с США позволят Евросоюзу избежать введения американских штрафных пошлин на европейские автомобили, от которых в первую очередь пострадают германские автопроизводители. Президент США Дональд Трамп пригрозил принять такие меры в том случае, если Евросоюз заблокирует торговые переговоры.

Принятию мандата на торговые переговоры с США предшествовали многомесячные дискуссии, поскольку некоторые страны, в том числе Франция, на фоне резкой критики со стороны противников свободной торговли хотели отложить голосование по данному вопросу на период после проведения выборов в Европарламент в конце мая. В то же время другие страны, опасаясь штрафных пошлин со стороны США, не желали медлить.