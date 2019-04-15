Вопрос читателя: как в кризисных ситуациях должны действовать банки Эстонии?

Менеджер по работе с клиентами Luminor Мартин Кырв рассказал, что, безусловно, у них есть кризисный план и план обеспечения непрерывности бизнеса, но это внутренние программы действий и процедуры, поэтому более подробно об этом распространяться нельзя. «Понятно, что при необходимости программы действий будут также зависеть от характера кризиса. Общий принцип такой, что в случае кризиса самое главное - по возможности хорошая защита интересов клиентов и коммуникация», - отметил он.

По словам руководителя по коммуникациям LHV Прийта Рума, в этом году Банк Эстонии добавил LHV в список поставщиков жизненно важных услуг. В него входят самые крупные и значимые банки, на которые распространяются определенные требования относительно обслуживания.

Они расписаны в следующих документах:

«Прерывание жизненно важных услуг в случае кризиса не должно быть продолжительнее 12 часов. Для этого на случай кризиса нам нужно иметь подробно составленные планы и по ситуации принимать различные меры. Например, у осуществляющих жизненно важные услуги предприятий должны быть продублированы электрические подключения и соединения для передачи данных», - описал Рум.

«В случае кризиса мы должны оказывать жизненно важные услуги в объеме, который соответствует 70 процентам обычных транзакций. Мы должны обеспечить, чтобы наши инфосистемы работали, деньги перемещались между счетами LHV и другими банками в качестве платежей. Мы должны сотрудничать с другими поставщиками услуг, чтобы осуществлялись транзакции по картам», - добавил он.

Руководитель по коммуникациям SEB Эвелин Аллас отметила, что банки являются частью антикрзисного плана государства, и SEB регулярно проверяет свою готовность оказывать услуги и в кризисных ситуациях. «Наши системы продублированы, и мы регулярно проверяем, чтобы переход к резервным системам функционировал так, как должен. Наличие резервных систем затрудняет атаку на наш банк и позволяет продолжать работу и в кризисных ситуациях», - сказала она.

У Swedbank также есть регуляция кризисом, в которой установлено, как банк действует в случае сбоев в непрерывности бизнеса, а также при кризисе. Эти планы и инструкции регулярно пересматриваются. Как пояснила руководитель по коммуникациям Swedbank Кристийна Херодес, речь идет о закрытых документах.