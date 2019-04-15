Предупредите близких: жителям Эстонии поступают подозрительные звонки

По ее словам, мошенники просят доверчивого клиента установить на свой компьютер программы Anydesk или Teamviewer – при помощи этих программ злоумышленники получают контроль над чужим компьютером. «Это может повлечь большие убытки, так как чужой человек получает доступ ко всем данным, в том числе и к паролям. Злоумышленники могут совершать сделки дистанционно, без ведома владельца компьютера, - предупреждает Фролова. - Если вам звонят с предложением инвестировать или поиграть на бирже, ответьте на такой звонок отказом и не вступайте в беседу».