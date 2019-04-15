Вячеслав Прусаков заменит Михаила Кылварта в городском собрании

Таллинская городская избирательная комиссия приостановила в связи с избранием мэром полномочия Михаила Кылварта в качестве депутата Таллинского городского собрания и назначила замещающим его депутатом Вячеслава Прусакова.
Приостановка полномочий и назначение на должность нового депутата действительны с пятницы, 12 апреля.
Одновременно на основе личного заявления приостановлены депутатские полномочия в городском собрании Андреса Колдре до 15 августа 2019 года , а приостановка полномочий Йоко Алендер продлена до 17 октября 2019 года.
Андреса Колдре заменит в горсобрании Изабелла Рийтсаар, замещение Йоко Алендер продолжит Антс Леэметс.