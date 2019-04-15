Пн, 15.04.2019
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Вячеслав Прусаков заменит Михаила Кылварта в городском собрании

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Михаил Кылварт в зале горсобрания.

ФОТО: Tairo Lutter

Таллинская городская избирательная комиссия приостановила в связи с избранием мэром полномочия Михаила Кылварта в качестве депутата Таллинского городского собрания и назначила замещающим его депутатом Вячеслава Прусакова.

Приостановка полномочий и назначение на должность нового депутата действительны с пятницы, 12 апреля.

Одновременно на основе личного заявления приостановлены депутатские полномочия в городском собрании Андреса Колдре до 15 августа 2019 года , а приостановка полномочий Йоко Алендер продлена до 17 октября 2019 года.

Андреса Колдре заменит в горсобрании Изабелла Рийтсаар, замещение Йоко Алендер продолжит Антс Леэметс.

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