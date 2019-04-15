Вячеслав Прусаков заменит Михаила Кылварта в городском собрании

Приостановка полномочий и назначение на должность нового депутата действительны с пятницы, 12 апреля.

Одновременно на основе личного заявления приостановлены депутатские полномочия в городском собрании Андреса Колдре до 15 августа 2019 года , а приостановка полномочий Йоко Алендер продлена до 17 октября 2019 года.