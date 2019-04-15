Бьёрндален призвал Логинова объясниться за допинг

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьёрндален считает, что отбывшему дисквалификацию за допинг россиянину Александру Логинову стоит начать говорить, иначе критика со стороны спортсменов не прекратится.
Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин (ЭПО). После возвращения Логинова в большой спорт в ноябре 2016 года иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения. Чаще всех Логинова критиковали швед Себастьян Самуэльссон и француз Мартен Фуркад.
"(Норвежского лыжника Мартина Йонсруда) Сундбю поймали на допинге — он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и совершенно точно в России, — сказал Бьёрндален в интервью каналу Марии Командной на YouTube. — С Логиновым другая история. Его поймали на ЭПО. А это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом. Я уверен, что Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится".
В марте 2019 года Логинов в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил: "За что я был отстранен — я не могу дать полного ответа на это".
"Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит. Отсюда возникает столько вопросов. У нас тоже были случаи. Сундбю и Тереза Йохеуг. Но здесь важно разобрать конкретный случай и понять, что же произошло на самом деле. В этих случаях есть такая возможность. Когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить. Логинов молчит, ваша федерация молчит. Никто ничего не рассказывает. Тысяча вопросов, на которые нет ответа", — добавил Бьёрндален.