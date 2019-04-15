Бьёрндален призвал Логинова объясниться за допинг

Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин (ЭПО). После возвращения Логинова в большой спорт в ноябре 2016 года иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения. Чаще всех Логинова критиковали швед Себастьян Самуэльссон и француз Мартен Фуркад.

"(Норвежского лыжника Мартина Йонсруда) Сундбю поймали на допинге — он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и совершенно точно в России, — сказал Бьёрндален в интервью каналу Марии Командной на YouTube. — С Логиновым другая история. Его поймали на ЭПО. А это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом. Я уверен, что Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится".

В марте 2019 года Логинов в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил: "За что я был отстранен — я не могу дать полного ответа на это".