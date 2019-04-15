ФОТО: HBO

Первый эпизод последнего сезона “Игры престолов”, премьерный показ которого только что прошел в США, уже сегодня утром (15.04) можно посмотреть в среде HBO Telia TV, пишет техноблог Digitark.

В Эстонии у сериала огромное количество фанатов, которые активно готовились к премьере нового сезона. Поклонники десятки тысяч раз пересмотрели эпизоды разных сезонов сериала. С сентября прошлого года, когда среда сериалов и фильмов HBO впервые появилась в Эстонии, только первый эпизод первого сезона "Игры престолов" просмотрели 10 000 раз. Зрители не обделили вниманием и другие сезоны любимого сериала.

Для того, чтобы не пропустить ни одного момента любимого сериала, у пользователя Telia TV должен быть оформлен пакет дополнительных каналов, частью которого является услуга трансляции фильмов и сериалов HBO. Еще один вариант – отдельно заказать услугу HBO.

“Игра престолов” – это не только завораживающий сюжет и потрясающие костюмы. В цифровом выражении один из самых известных и популярных в мире сериалов не менее интересен. Студия HBO составила любопытное резюме “Игры престолов” в цифрах.



Восемь сезонов «Игры престолов» снимались в десяти странах: Северная Ирландия, Ирландия, Марокко, Мальта, Испания, Хорватия, Исландия, США, Канада, Шотландия.