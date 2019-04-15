Картина дня: провал Каи Каллас к Рийгикогу, рекордные цены на бензин и набор работников в IKEA

Прямая трансляция: Кая Каллас просит поддержки у Рийгикогу

Сегодня перед депутатами Рийгикогу с целью получить полномочия для формирования правительства выступает кандидат в премьер-министры Кая Каллас. Читать далее...

Кандидат в премьер-министры Кая Каллас сегодня представит свою программу в парламенте. Почему ее ждет провал?

Сегодня перед депутатами Рийгикогу выступит кандидат в премьер-министры Кая Каллас, чтобы получить полномочия для формирования правительства. Однако ее ждет провал. Для лидера Партии реформ это не станет сюрпризом, потому что у другого кандидата в премьеры - Юри Ратаса - уже создана коалиция с EKRE и «Отечеством» и подписан договор. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: сегодня Кая Каллас может рассчитывать на мой голос

Сегодня с Рийгикогу пройдет голосование по вопросу о предоставлении Кае Каллас полномочий для формирования правительства. Экс-центрист Раймонд Кальюлайд написал в своем блоге, что ему посоветовали воздержаться при голосовании, чтобы в преддверии выборов в Европарламент не навлечь на себя недовольство тех избирателей, которым не нравится Партия реформ. «Я уверен в том, что мои избиратели - весьма умные люди. Они прекрасно поймут, почему я в данной ситуации должен проголосовать за Каю Каллас», - подчеркивает он. Читать далее...

Рекорд побит: водитель потерял дар речи от цен на эстонской заправке

На прошлой неделе Postimees писал, что цены на топливо вновь взлетели до потолка. Если тогда говорилось, что стоимость 95-го бензина приближается к 1,4 евро евро за литр, то теперь потолок пробит: цены преодолели эту отметку. Читать далее...

Экшн в Таллиннском порту: пассажира увезли на скорой, полиция обыскивала его машину

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 12 апреля в Старом порту Таллинна развернулась целая операция. Читать далее...

Туманные сделки в Таллинне: аренда без конкурса и вызывающие вопросы льготы

Из столичной недвижимости, сданной в аренду по цене дешевле рыночной и без открытого конкурса, в глаза бросается принадлежащее городу здание в Кадриорге, в котором обосновалась пестрая компания. Читать далее...

Нужна работа? IKEA ищет сотрудников

Для ускорения процесса перехода на цифровые технологии в сфере розничной торговли Эстонии, Литвы, Латвии и Исландии, франшиза IKEA в Балтии и Исландии набирает в Вильнюсе команду по цифровому развитию. Цель будущей команды из восьми человек - сделать IKEA лидером розничной торговли в цифровом формате в странах Балтии и Исландии. Читать далее...

Предупредите близких: жителям Эстонии поступают подозрительные звонки

Полиции снова стали активнее поступать сообщения о схеме мошенничества, когда человеку звонят и предлагают «гарантированно удачно» инвестировать свои сбережения. Читать далее...

Одного из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии не выпустили на свободу

Тартуский окружной суд в понедельник отказал в условно-досрочном освобождении известному в преступном мире Эстонии Ассару Паулусу, поскольку счел по-прежнему высокой вероятность, что он может совершить новые преступления. Читать далее...

Правительство Ратаса может обойтись без сокращения бюджета?

Данные Департамента статистики и прогноз Минфина указывают на то, что правительству Центристской партии, EKRE и «Отечества», которое вскоре приступит к своим обязанностям, придется сокращать бюджет. Однако новые данные Налогового департамента дают надежду, что сокращений можно будет избежать. Читать далее...

Видео ДТП в Таллинне: пассажирка мотоцикла осталась лежать на дороге

Вчера в Кадриорге возле дома, известного под названием "Черный лебедь", столкнулись легковая машина и мотоцикл. В результате аварии пострадала девушка, сидевшая на пассажирском сиденье мотоцикла. Читать далее...

Фото: пьяный мотоциклист пытался спрятаться от полиции в болоте

На что только не идут пьяные водитель, чтобы избежать ответственности. Необычный случай произошел вчера в Вырумаа, когда мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения пытался спрятаться от полиции в болоте. Читать далее...

Конфеты, сигареты и зажигалка: эстонский преступник-рекордсмен пустился во все тяжкие и в 38-й раз угодил за решетку