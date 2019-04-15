Женщины в офисе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Scanpix

Латвия оказалась одной из шести стран мира, в которых, по оценкам Всемирного банка, существует практически идеальное законодательство для обеспечения равенства женщин и мужчин. В рейтинге "Женщины, бизнес и закон" Латвия получила 100 из 100. Русская служба Би-би-си решила выяснить, так ли идеальна жизнь латвийских женщин.

Первое место в мире балтийская страна делит с Бельгией, Данией, Люксембургом, Францией и Швецией. В Латвии женщины действительно занимают самые высокие посты в госуправлении и бизнесе, а на харассмент почти никто не жалуется.

Но еще недавно всё было иначе.

"Это новый парикмахер или стилист?" - Сандра Сондоре-Кукуле вспоминает реакцию охранников, когда она пришла работать советницей президента Латвии по юридическим вопросам. Это было 20 лет назад, ей было 27, а за год до этого она участвовала в конкурсе Миссис Латвия.

Ее бывшая начальница - президент Вайра Вике-Фрейберга - стала первой женщиной-президентом в Латвии и проработала на этом посту восемь лет.