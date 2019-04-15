В Хааберсти появится новый жилой район

Проект нового района Aurora Nova возле леса Астангу предусматривает два пятиэтажных и одно восьмиэтажное здания, где будет 170 квартир. Между домами разместится просторная дворовая территория с детскими площадками, зоной отдыха и озеленением. Зона ограничена общественными туристическими тропами. Дома будут готовы летом этого года, сегодня продана уже половина квартир.

Помимо близости к природе новый район Aurora Nova отличается от других строящихся в Хааберсти жилых массивов прежде всего предназначенными для семей с детьми квартирами большой площади - вплоть до пятикомнатных квартир площадью до 120 м2 - с большими окнами и просторной подземной парковкой. Единство с природой подчеркивают ступенчатые террасы зданий. В районе Aurora Nova также запланирована первая в округе мойка для домашних животных, объединенная с помещениями для хранения и обслуживания спортивного инвентаря и колясок.