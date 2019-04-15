Пн, 15.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

В Хааберсти появится новый жилой район

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ФОТО: Endover

Завтра, 16 апреля, состоится закладка краеугольного камня нового жилого района Aurora Nova, который будет построен в Хааберсти. 

Многоквартирные дома проекта Aurora Nova, строящиеся на Астангу, 18, Астангу, 20 и Ялами, 1, являются частью современного жилого комплекса, где помимо многоквартирных домов также появятся кафе, детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. 

Проект нового района Aurora Nova возле леса Астангу предусматривает два пятиэтажных и одно восьмиэтажное здания, где будет 170 квартир. Между домами разместится просторная дворовая территория с детскими площадками, зоной отдыха и озеленением. Зона ограничена общественными туристическими тропами. Дома будут готовы летом этого года, сегодня продана уже половина квартир. 

Помимо близости к природе новый район Aurora Nova отличается от других строящихся в Хааберсти жилых массивов прежде всего предназначенными для семей с детьми квартирами большой площади - вплоть до пятикомнатных квартир площадью до 120 м2 - с большими окнами и просторной подземной парковкой. Единство с природой подчеркивают ступенчатые террасы зданий. В районе Aurora Nova также запланирована первая в округе мойка для домашних животных, объединенная с помещениями для хранения и обслуживания спортивного инвентаря и колясок. 

Aurora Nova является родственным проектом Aurora Park – сооруженной фирмой-девелопером Endover крупнейшей парковой зоны в наиболее популярной части Хааберсти. 

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