В Нарве предлагают совместить субботник с фитнесом или шопингом

Городские власти Нарвы объявили традиционный месячник благоустройства - людям и организациям, которые устраивают субботники, город готов предоставить грабли, перчатки, мешки для мусора и оплатить вывоз собранного мусора. Такую же помощь в Нарве могут получить и участники ежегодной акции “Сделаем!”, которая пройдет 4 мая по всей Эстонии.
Первой станет православная школа
“День “Сделаем!” - 4 мая, но многие решили провести субботники на своих территориях раньше, - рассказала Татьяна Леннук, руководитель Коммунальной службы Департамента городского хозяйства. - Поэтому мы объявили месячник благоустройства. Первый субботник пройдет уже 18 апреля - его будет проводить Нарвская православная школа. Заканчивается месячник после 4 мая”.
Как рассказала Елена Магдина, старший специалист по благоустройству нарвской горуправы, уже десять различных организаций зарегистрировали в управе свои субботники. Это можно сделать по телефону 35 99 216. Либо можно зарегистрироваться на сайте акции “Сделаем!” - участникам этой акции город также помогает.
По словам Татьяны Леннук, объявлен городской тендер на вывоз мусора. Пока неизвестно, какими будут затраты на вывоз, но если после официально зарегистрированных субботников останутся сэкономленные средства, город может вывести часть мусора и из квартирных товариществ.
“Если будут позволять объемы, думаю, что мы сможем пойти навстречу и часть вывести”, - сказала она.
Традиционно устраивают субботники муниципальные организации, особенно школы. Но, по словам Татьяны Леннук, есть и примеры, когда пенсионеры просят предоставить им грабли, чтобы убрать заброшенный участок рядом с домом.
“У нас есть такие участки, где собственник живет, например, в Канаде, а мы “бегаем” за ним, требуя провести уборку, - рассказала чиновница. - А есть люди, которые хотят убрать такие территории”.
Организаторы - от церкви до завода
На сайте акции “Сделаем!” в Нарве зарегистрированы 8 толок, причем привести в порядок свои или общественные территории собираются очень разные организации: квартирное товарищество, баптистская церковь (это единственный запланированный субботник, где все нужные добровольцы уже нашлись) и даже недавно начавший работу завод электродвигателей Waldchnep.
Совместить толоку с рекламной акцией решили в магазине H&M. Здесь предлагают очистить свои шкафы, принеся в специальный ящик в магазине свою старую одежду. Организаторы обещают, что вещи будут переработаны в новое текстильное волокно, а участники такой уборки получат купоны на скидку в магазине.
Фонд Narva Linna Arendus, который управляет зонами отдыха на Ореховой горке и на Липовке задумал привлечь нарвитян к плоггингу. По словам организаторов толоки, плоггинг - это гибрид заботы об окружающей среде и здорового образа жизни. Суть его заключается в том, что люди совмещают пробежку со сбором мусора. Они организуют свои тренировки в самых загрязненных местах, а с собой берут большие пакеты. Во время бега, если где-то спортсмен увидел мусор, то он просто наклоняется за ним и забирает с собой. Для участников такого забега 4 мая выделят даже фитнесс-тренера.
Также в Нарве запланирован субботник на Липовой ямке. На территории Нарва-Йыэсуу приведут в порядок пляж, берег Холодного канала Балтийской электростанции, зону отдыха у песчаного карьера между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Четыре толоки зарегистрировано в Силламяэ и две в поселке Синимяэ.
Куда выбросить старую резину?
Весной многие наводят порядок в своих квартирах, дачах и гаражах, не называя это мероприятие субботником или толокой. Но мусор при этом также нужно куда-то вывозить.
По словам главного специалиста по окружающей среде Нарвы Софии Перескоки, в последнее время на обочинах дорог заметно больше стали находить выброшенные покрышки. Тем временем, покрышки можно сдавать на утилизацию бесплатно. Например, компания Kuusakoski на ул. Пуувилла, 21 в Нарве (авторазборка в промзоне в районе Паэмурру) принимает бесплатно до 8 покрышек с человека.
На ул. Раху, 3b, а также на ул. Раквере, 22b (около спортхолла) бесплатно принимают опасные отходы - краски, масла, батарейки, аккумуляторы, лампы, шприцы и т.д. Здесь же можно сдать упаковочные картон и пленку. Бесплатно примут у вас и старые приборы и любую бытовую технику. Но, отмечает София Перескока, только в собранном состоянии.
“Она может не работать, но быть целой, - объясняет условия София Перескока. - Не подойдет по условиям, если человек, например принесет только корпус от старого телевизора ”.
Пожалуй, главные составляющие нелегальных свалок, которые затем вынуждены убирать местные власти и добровольцы на субботниках - строительный мусор и старая мебель. Ее, к сожалению, бесплатно утилизировать невозможно.
София Перескока отмечает, что по закону владелец мусора несет ответственность, если передает мусор для утилизации фирме, не имеющей лицензии на переработку мусора. Конечно, дешевле не сдать старый диван на станцию сортировки, а позвонить по объявлению типа “вывожу мусор”, но, как правило, мусор такие помощники вывозят в ближайший лес.