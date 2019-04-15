В Нарве предлагают совместить субботник с фитнесом или шопингом

Первой станет православная школа

“День “Сделаем!” - 4 мая, но многие решили провести субботники на своих территориях раньше, - рассказала Татьяна Леннук, руководитель Коммунальной службы Департамента городского хозяйства. - Поэтому мы объявили месячник благоустройства. Первый субботник пройдет уже 18 апреля - его будет проводить Нарвская православная школа. Заканчивается месячник после 4 мая”.

Как рассказала Елена Магдина, старший специалист по благоустройству нарвской горуправы, уже десять различных организаций зарегистрировали в управе свои субботники. Это можно сделать по телефону 35 99 216. Либо можно зарегистрироваться на сайте акции “Сделаем!” - участникам этой акции город также помогает.

По словам Татьяны Леннук, объявлен городской тендер на вывоз мусора. Пока неизвестно, какими будут затраты на вывоз, но если после официально зарегистрированных субботников останутся сэкономленные средства, город может вывести часть мусора и из квартирных товариществ.

“Если будут позволять объемы, думаю, что мы сможем пойти навстречу и часть вывести”, - сказала она.

Традиционно устраивают субботники муниципальные организации, особенно школы. Но, по словам Татьяны Леннук, есть и примеры, когда пенсионеры просят предоставить им грабли, чтобы убрать заброшенный участок рядом с домом.

“У нас есть такие участки, где собственник живет, например, в Канаде, а мы “бегаем” за ним, требуя провести уборку, - рассказала чиновница. - А есть люди, которые хотят убрать такие территории”.

На территории Нарвской православной школы работает трактор. ФОТО: Николай Андреев

Организаторы - от церкви до завода

На сайте акции “Сделаем!” в Нарве зарегистрированы 8 толок, причем привести в порядок свои или общественные территории собираются очень разные организации: квартирное товарищество, баптистская церковь (это единственный запланированный субботник, где все нужные добровольцы уже нашлись) и даже недавно начавший работу завод электродвигателей Waldchnep.

Совместить толоку с рекламной акцией решили в магазине H&M. Здесь предлагают очистить свои шкафы, принеся в специальный ящик в магазине свою старую одежду. Организаторы обещают, что вещи будут переработаны в новое текстильное волокно, а участники такой уборки получат купоны на скидку в магазине.

Фонд Narva Linna Arendus, который управляет зонами отдыха на Ореховой горке и на Липовке задумал привлечь нарвитян к плоггингу. По словам организаторов толоки, плоггинг - это гибрид заботы об окружающей среде и здорового образа жизни. Суть его заключается в том, что люди совмещают пробежку со сбором мусора. Они организуют свои тренировки в самых загрязненных местах, а с собой берут большие пакеты. Во время бега, если где-то спортсмен увидел мусор, то он просто наклоняется за ним и забирает с собой. Для участников такого забега 4 мая выделят даже фитнесс-тренера.