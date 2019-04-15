Российский бизнесмен расширяет бизнес и открывает в Нарва-Йыэсуу аквапарк

Петербургский предприниматель Андрей Катков расширяет свой гостиничный бизнес в эстонском курортном городе Нарва-Йыэсуу. Рядом с одним из его отелей будет построен аквапарк. Проект рассчитан, в первую очередь, на жителей Петербурга, сообщил Первый Балтийский канал.
Холдинговая компания Noorus Hotels Group, управляющая отелями в Петербурге и Эстонии, приступит к строительству аквапарка в городе Нарва-Йыэсуу в мае 2019 года. Аквапарк станет частью уже существующего гостиничного комплекса, включающего в себя два отеля Noorus Spa и Noorus Inn.
По словам Филиппа Должкова, члена правления OÜ Noorus (управляет отелями), площадь аквапарка составит почти 2 000 квадратных метров. Его построит шведская компания Hydrosport. По предварительным планам, объект начнет работу летом 2020 года.
В компании не раскрывают объем инвестиций в проект. Однако, по оценкам экспертов компании Becar, они могут составить около 600 миллионов рублей или 8,3 миллиона евро.
По словам Филиппа Должкова, новый аквапарк будет рассчитан на туристов из России и Европы, а также на жителей самой Эстонии. «В Ида-Вирумаа очень мало мест для семейных развлечений. Мы рассчитываем, что посещать новый объект будут не только постояльцы наших отелей, но и люди „со стороны“. Мы рассчитываем привлечь дополнительный поток российских отдыхающих, в первую очередь, из Петербурга», - говорит он.