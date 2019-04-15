Российский бизнесмен расширяет бизнес и открывает в Нарва-Йыэсуу аквапарк

Холдинговая компания Noorus Hotels Group, управляющая отелями в Петербурге и Эстонии, приступит к строительству аквапарка в городе Нарва-Йыэсуу в мае 2019 года. Аквапарк станет частью уже существующего гостиничного комплекса, включающего в себя два отеля Noorus Spa и Noorus Inn.

По словам Филиппа Должкова, члена правления OÜ Noorus (управляет отелями), площадь аквапарка составит почти 2 000 квадратных метров. Его построит шведская компания Hydrosport. По предварительным планам, объект начнет работу летом 2020 года.

В компании не раскрывают объем инвестиций в проект. Однако, по оценкам экспертов компании Becar, они могут составить около 600 миллионов рублей или 8,3 миллиона евро.