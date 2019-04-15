Таллинн экономит на детях: школьники хлебают постную мучную подливу

Представитель предприятия RK Teenindus OÜ, которое снабжает продовольствием многие школы в Таллинне, Юлле Яхесалу сказала, что они в течение пяти лет несколько раз были вынуждены менять рецепты, поскольку растущие цены заставляют идти на уступки в плане качества продуктов, например, при приготовлении гуляша пришлось уменьшить количество мяса на порцию, добавлять меньше сметаны и для толщины больше муки.

Иначе в таллиннских школах на такую маленькую сумму – государство и город выделяют по 1,34 евро в день – школьников не прокормить, к тому же с 2014 эта сумма была неизменной, хотя в прошлом году государство увеличило свой вклад с 78 центов до одного евро, но Таллинн уменьшил с 56 центов до 22 центов.