Пн, 15.04.2019
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На Нарвских электростанциях снижают мощности и сокращают людей

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Нарвская электростанция Eesti Energia.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Производственное подразделение Enefit Energiatootmise энергетического концерна Eesti Energia сократило за три месяца 25 человек.

Как объяснила Rus.ERR пресс-секретарь Eesti Energia Елена Дербнева, в начале нынешнего года компания объявила, что время работы старых энергоблоков ограничено директивой ЕС о промышленных выбросах. Из-за закрытия энергоблоков и уменьшения выработки электроэнергии сокращают рабочую силу во всех подразделениях компании, в том числе и на электростанциях: за три месяца там сократили 25 человек, в основном это пенсионеры, временные и молодые работники.

На Эстонской электростанции, по информации Rus.ERR, люди опасаются, что им сократят рабочее время и зарплаты. «Оптимизация рабочей силы продолжается, обсуждаются различные варианты», - отметила Дербнева, добавив, что никаких конкретных уведомлений о сокращении рабочего времени или зарплаты работникам не делали.

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