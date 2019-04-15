На Нарвских электростанциях снижают мощности и сокращают людей

Как объяснила Rus.ERR пресс-секретарь Eesti Energia Елена Дербнева, в начале нынешнего года компания объявила, что время работы старых энергоблоков ограничено директивой ЕС о промышленных выбросах. Из-за закрытия энергоблоков и уменьшения выработки электроэнергии сокращают рабочую силу во всех подразделениях компании, в том числе и на электростанциях: за три месяца там сократили 25 человек, в основном это пенсионеры, временные и молодые работники.