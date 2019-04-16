Полезный совет: когда лучше всего помыть окна

С наступлением весны в первые солнечные дни жильцы многих домов стремятся сразу же вымыть окна. Однако если дело терпит, вы избавите себя от двойной работы, отложив мойку окон на конец мая.
Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам сказал, что мойка окон – традиционная часть генеральной весенней уборки, но если жилец не хочет вскоре выполнить ту же работу еще раз, стоит дождаться окончания цветения окружающих дом деревьев, а также убедиться в том, что уже была проведена основательная уборка улиц. «Если вы вымоете окна сегодня, то совершенно очевидно, что через шесть–семь недель вам снова придется их мыть», – объяснил он.
«Разные растения цветут в разное время, да и окна нужно мыть вовсе не один раз в год. Это особенно следует учитывать, прежде чем мыть окна, выходящие в парк или в лесную зону», – добавил Удам.