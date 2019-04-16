Полезный совет: когда лучше всего помыть окна

Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам сказал, что мойка окон – традиционная часть генеральной весенней уборки, но если жилец не хочет вскоре выполнить ту же работу еще раз, стоит дождаться окончания цветения окружающих дом деревьев, а также убедиться в том, что уже была проведена основательная уборка улиц. «Если вы вымоете окна сегодня, то совершенно очевидно, что через шесть–семь недель вам снова придется их мыть», – объяснил он.