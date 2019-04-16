Галерея: необычный дом с черным фасадом

Этот дом заметно выделяется на фоне зеленых австралийских холмов — и это благодаря довольно темному, практически черному фасаду. Однако привлекающим внимание получился не только экстерьер, но и интересная симметричная планировка. Внутри также много черного и графитового, но при этом дизайнер великолепно поработал с поддерживающей цветовой гаммой. Он не стал выбирать кричащие яркие тона, а предпочел коньячный и хаки в качестве акцентов, и на фоне мрачной общей гаммы это смотрится круто. Следующим шагом стали броские картины, которые и довершили образ. Крайне интересный проект!