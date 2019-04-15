Фото: в Силламяэ прошел военный праздник

13 апреля в Силламяэ прошел городской праздник под названием «Весенняя капуста». Военные участвовали в празднике в рамках учений «Весенний шторм 2019». В Силламяэ продемонстрировали военную, полицейскую и спасательную технику, с местными жителями приехали пообщаться кроме эстонских военных также союзники по НАТО из Великобритании, Бельгии и США.
Военнослужащие развернули в центре города временный лагерь, где можно было ознакомиться с бытом военнослужащих, а также бесплатно поесть солдатского супа. На празднике выступил оркестр Сил обороны Эстонии. Для разнообразия семейного досуга организаторы провели беспроигрышную лотерею, а местный спортивный комплекс организовал дворовый футбол.
Организатором праздника в Силламяэ стал открытый молодежный центр ESN. Как считает руководитель центра Игорь Малышев, подобный формат мероприятий благоприятно влияет на мировоззрение молодежи.