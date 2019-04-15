Джулиан Ассанж.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне и превратил его в «шпионский центр», заявил президент Эквадора Ленин Морено.

В интервью газете Guardian Морено отметил, что, предоставляя политическое убежище Ассанжу, предыдущее правительство Эквадора пыталось «вмешиваться» в дела других стран.

Ранее адвокат Ассанжа назвала обвинения Эквадора «возмутительными».

Морено, пришедший к власти в 2017 году, получил Ассанжа «в наследство» от предыдущего президента Рафаэля Корреа, но на минувшей неделе принял решение о передаче Ассанжа британскому правосудию и лишении эквадорского гражданства.

11 апреля британские полицейские по приглашению эквадорского посла в Лондоне вошли в посольство и арестовали Ассанжа.