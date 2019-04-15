В Таллинн с официальным визитом приедет королева Дании
В середине июня официальный визит в Таллинн нанесет датская королева Маргрете II. Визит посвящен столетию Эстонской Республики и 800-летию датского флага Даннеброг.
По легенде, датский флаг упал с небес на поле битвы под Таллинном 15 мая 1219 года, сообщила в понедельник BNS пресс-служба канцелярии президента Эстонии.
Королева Дании прибудет в Эстонию на королевской яхте Dannebrog. Королева Маргрете II встретится с президентом Керсти Кальюлайд, откроет в музее зарубежного искусства в Кадриорге выставку „Даннеброг - упавший с неба флаг. Золотой век датского искусства“, а в центре города откроет новый розовый сад. Во время визита королевы на площади Вабадузе в Таллинне состоится семейный праздник с участием исполнителей из двух стран в честь эстонского и дасткого флагов.
Вечером в концертном зале "Эстония" состоится гала-концерт „Эстония - 100 и Даннеброг - 800", затем президент Кальюлайд даст торжественный ужин в честь королевы Маргрете II.
Визит королевы завершится 16 июня молебном в Таллиннской Домской церкви.