В Таллинн с официальным визитом приедет королева Дании

По легенде, датский флаг упал с небес на поле битвы под Таллинном 15 мая 1219 года, сообщила в понедельник BNS пресс-служба канцелярии президента Эстонии.

Королева Дании прибудет в Эстонию на королевской яхте Dannebrog. Королева Маргрете II встретится с президентом Керсти Кальюлайд, откроет в музее зарубежного искусства в Кадриорге выставку „Даннеброг - упавший с неба флаг. Золотой век датского искусства“, а в центре города откроет новый розовый сад. Во время визита королевы на площади Вабадузе в Таллинне состоится семейный праздник с участием исполнителей из двух стран в честь эстонского и дасткого флагов.