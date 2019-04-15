Пн, 15.04.2019
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  • Фото: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, трех человек увезли на скорой

Фото: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, трех человек увезли на скорой
Один в тяжелом состоянии

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ФОТО: Lõuna päästekeskus

Вчера, 14 апреля, вечером в Йыгевамаа в деревне Пайнкюла небрежное курение стало причиной пожара, в котором пострадали трое. По той же причине там уже происходили возгорания и раньше, но не с такими тяжелыми последствиями.

В последний раз по этому адресу тушить пожар спасатели отправлялись в январе и марте 2018 года, передает Tartu Postimees.

Вчера около десяти часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Йыгева в деревне Пайнкюла в двухэтажном многоквартирном доме на втором этаже горит квартира. Спасатели для поисков пострадавших вошли в горящий дом. Всего они вынесли трех человек, которых скорая помощь доставила в больницу. В тяжелом состоянии находится один из пострадавших.

В двухкомнатной квартире горела дальняя комната, но огонь распространился частично и на другую комнату. Спасатели потушили пожар к 11 часам вечера. В результате дом остался без электричества и многие квартиры получили повреждения от воды и дыма.

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