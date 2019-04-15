Фото: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, трех человек увезли на скорой

В последний раз по этому адресу тушить пожар спасатели отправлялись в январе и марте 2018 года, передает Tartu Postimees.

Вчера около десяти часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Йыгева в деревне Пайнкюла в двухэтажном многоквартирном доме на втором этаже горит квартира. Спасатели для поисков пострадавших вошли в горящий дом. Всего они вынесли трех человек, которых скорая помощь доставила в больницу. В тяжелом состоянии находится один из пострадавших.