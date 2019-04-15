Состояние тяжело раненного в Таллинне полицейского стабилизировалось
Вчера, 15 апреля, в 14 часов тяжелый несчастный случай произошел в полицейском отделении на улице Казе в Таллинне, когда случайный выстрел тяжело ранил сотрудника группы быстрого реагирования. Сегодня стало известно, что состояние пострадавшего стабилизировалось.
Выстрел произвел его 30-летний коллега, который находился в соседнем помещении. Пуля, выпущенная из огнестрельного оружия MP5, прошла сквозь стену и попала в верхнюю часть тела 24-летнего сотрудника группы быстрого реагирования.
«Коллеги сразу оказали пострадавшему первую помощь и машина скорой помощи доставила полицейского в тяжелом состоянии в больницу, где его, по последним данным, оперируют, - сказал вчера пыхьяский префект Кристиан Яани. – Все обстоятельства несчастного случая выясняются. На месте работают криминалисты и следственная группа бюро внутреннего контроля».
Вчера вечером проявивший неосторожность сотрудник группы быстрого реагирования был допрошен в качестве подозреваемого.
Начато уголовное производство по статье 119, предусматривающей причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Производством руководит Пыхьяская окружная прокуратура и бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.