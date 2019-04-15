Состояние тяжело раненного в Таллинне полицейского стабилизировалось

Выстрел произвел его 30-летний коллега, который находился в соседнем помещении. Пуля, выпущенная из огнестрельного оружия MP5, прошла сквозь стену и попала в верхнюю часть тела 24-летнего сотрудника группы быстрого реагирования.

«Коллеги сразу оказали пострадавшему первую помощь и машина скорой помощи доставила полицейского в тяжелом состоянии в больницу, где его, по последним данным, оперируют, - сказал вчера пыхьяский префект Кристиан Яани. – Все обстоятельства несчастного случая выясняются. На месте работают криминалисты и следственная группа бюро внутреннего контроля».