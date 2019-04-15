Swedbank предупреждает: на время пасхальных праздников клиенты будут лишены важной услуги

«Поскольку в праздничные дни закрыта общеевропейская расчетная система TARGET2, в том числе и ее эстонский сегмент, в этот период межбанковские и международные расчеты не осуществляются», - сообщила BNS пресс-служба банка Swedbank.

По информации банка, внутригосударственные платежи, инициированные 18 апреля c 16.00 в конторе и с 16.30 в электронных каналах и в период с 19 по 22 апреля, будут приниматься, но в банк получателя будут отправляться 23 апреля.

Внутрибанковские платежи и инициированные в мобильном приложении Swedbank 2019 Eestis мгновенные платежи осуществляются в обычном режиме.

Осуществленные 18 апреля экспресс-платежи, срочные Европейские платежи и платежи внутри Группы Swedbank в евро, будут переданы в банк получателя или в банк-корреспондент в тот же расчётный день (18.04.2019), срочные платежи и Европейские платежи – на следующий расчётный день (23.04.2019), обычные платежи – через два расчётных дня (24.04.2019).

Осуществлённые 22 апреля экспресс-платежи, срочные платежи, срочные Европейские платежи, Европейские платежи и платежи внутри Группы Swedbank в евро, будут переданы в банк получателя или в корреспондентский банк на следующий расчётный день (23.04.2019), обычные платежи – через два расчетных дня (24.04.2019)

Осуществлённые 18 апреля экспресс-платежи и платежи внутри Группы Swedbank, будут переданы в банк получателя или в банк-корреспондент в тот же расчетный день (18.04.2019), срочные платежи – на следующий расчётный день (22.04.2019), обычные платежи – через два расчетных дня (23.04.2019).

Если в стране, где находится банк получателя или банк-корреспондент, отмечается государственный или национальный праздник, время движения платежа может увеличиться.

Банк SEB сообщил BNS, что все внутрибанковские, мгновенные и мобильные платежи, сделанные в период праздников, поступают на счет получателя, как правило, сразу, но не позднее, чем в течение одного часа.

Мобильные платежи поступают мгновенно, в том числе, на выходных и по государственным праздникам, а также между разными банками, предлагающими эту услугу (на данный момент услугу мобильного платежа предлагают только SEB и Swedbank).

SEB напомнил, что 18 и 22 апреля международные платежи будут совершаться в обычном порядке.

«Обращаем внимание на то, что платежи будут переданы только в том случае, если платежное поручение корректно заполнено. Аннулировать платежи 19 апреля невозможно», - добавили в SEB.