Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей

К 2025 году - на 15 процентов меньше выхлопов CO₂

Для малотоннажных грузовых автомобилей предполагается снизить выбросы углекислого газа на 31 процент. В качестве промежуточной цели для обеих категорий транспортных средств намечено сокращение выхлопов диоксида углерода на не менее чем 15 процентов до 2025 года.

Согласованные цели являются гораздо более жесткими, чем показатели, первоначально предлагавшиеся правительством ФРГ, которое исходило из 30-процентного сокращения выбросов CO₂ к 2035 году.

Актуальный средний показатель - 118,5 г CO₂ на один км