Департамент ждет от элитных школ открытия дополнительных классов с приемом без конкурса

Таллиннский департамент образования в ближайшие годы будет решать проблемы с размещением возросшего числа учеников в столичных школах, в связи с чем ряду учебных заведений, принимающих учеников на основании тестирования, было сделано предложение открыть дополнительные классы, в которые бы живущие в районе дети могли поступать без конкурса. Прежде всего департамент имеет в виду Французский лицей и Английский колледж, передает Rus.ERR.