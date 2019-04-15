Департамент ждет от элитных школ открытия дополнительных классов с приемом без конкурса

Таллиннский департамент образования в ближайшие годы будет решать проблемы с размещением возросшего числа учеников в столичных школах, в связи с чем ряду учебных заведений, принимающих учеников на основании тестирования, было сделано предложение открыть дополнительные классы, в которые бы живущие в районе дети могли поступать без конкурса. Прежде всего департамент имеет в виду Французский лицей и Английский колледж, передает Rus.ERR.
"По закону в школы с приемом по месту жительства учеников определяет департамент образования. Таким школам департамент не должен предлагать открывать дополнительные классы, а организовать учебную работу таким образом, чтобы у всех детей была возможность приступить к учебе", – сказала представитель Таллиннского департамента образования Лейни Юрисаар ERR Uudised.
Шесть столичных школ по-прежнему набирают детей по общегородскому конкурсу, то есть только на основании результатов тестирования – это Таллиннский английский колледж, Таллиннский французский лицей, Таллиннская реальная школа, Образовательная коллегия Старого города, Таллиннская еврейская школа и Таллиннская тынисмяэская реальная школа.