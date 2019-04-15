Тысячи клиентов требуют компенсаций от Tallinna Vesi

"Учитывая, что большинство представивших заявления — это товарищества, каждое из которых может представлять сотни собственников, то требующих компенсации могут быть тысячи. Все заинтересованные собственники могут по-прежнему сообщить о своем желании требовать компенсацию в Центральный союз собственников или в союз квартирных обществ", — сообщил в понедельник BNS руководитель Центрального союза собственников Прийду Пярна.

Месяц назад Postimees писал, что компенсировать завышенные тарифы Tallinna Vesi требуют почти 400 клиентов, теперь число выступающих с требованиями выросло почти на сотню. При этом среди требующих компенсацию и десяток предприятий.

По словам Пярна, о возможном обращении в суд пока говорить еще рано, поскольку в суд придется обратиться в том случае, если переговоры не удадутся.

"В настоящий момент мы проводим юридический анализ, чтобы определить ситуацию и прояснить сферу доказательной базы собственников, это значит, что мы должны суметь доказать, что цены были завышены", — сказал Пярна.

"Ситуацию осложняет то, что Департамент конкуренции в конце прошлого года оставил без согласования новое ходатайство Tallinna Vesi по тарифам, и Tallinna Vesi оспорило это в суде, а решение Департамента конкуренции в силу еще не вступило и остается открытым", — сказал Пярна.

6 декабря минувшего года Департамент конкуренции не стал согласовывать тарифы Tallinna Vesi. Департамент не согласен с представленными компанией затратами, на базе которых рассчитываются тарифы, и считает, что компания прогнозировала около 10 млн евро чрезмерных затрат.

До тех пор, пока Департамент конкуренции не согласует новые цены или не утвердит их иным образом, действуют старые.

Департамент конкуренции считает обоснованной выручку от предоставления услуг водоснабжения в пределах 3,5 млн евро. Учитывая, что при имеющихся на настоящий момент ценах на услуги выручка AS Tallinna Vesi будет еще выше и достигнет 46 млн евро, хотя в ходатайстве указана сумма в 45 млн евро, цена услуг по водоснабжению и канализации для клиентов должны быть на 25 процентов ниже.

На основании действующих сейчас тарифов средневзвешенная цена составляет 2,31 евро за кубометр. Департамент конкуренции считает, что обоснованной ценой следует считать 1,74 евро за кубометр. Тем самым действующие цены превышают обоснованный уровень на 0,57 евро.

В ходе делопроизводства относительно цен департамент сделал вывод, что выручка как от представленных предприятием на согласование, так и на основании действующих сейчас цен необоснованно завышена и не отвечает предусмотренным нормами закона о водоснабжении и канализации принципам формирования цен.

В начале апреля предприятию в третий раз продлили время предоставления комментария по ценам, на этот раз водоканал обещал представить обоснования к 23 апреля.

12 января 2001 года AS Tallinna Vesi и город Таллинн заключили договор об услуге, содержавший условия предоставления услуги, в том числе был на 15 лет утвержден ценовой режим Tallinna Vesi. В 2007 году договор был продлен до 2020 года. Согласно договору, каждый год Tallinna Vesi имеет право поднимать цену на индекс потребительских цен.

1 ноября 2010 года вступил в силу закон о водопроводе и канализации, возложивший обязанность согласования цен на Департамент конкуренции. Согласно этому закону, услуга в области водоснабжения должна опираться на обоснованные расходы и доходность, а не индекс потребительских цен. Департамент конкуренции не согласовал очередное повышение цен Tallinna Vesi и в 2011 года сделал фирме предписание привести цену в соответствие с законом. Tallinna Vesi не выполнила предписание и обратилась в суд, и с 2011 года между Tallinna Vesi и Департаментом конкуренции продолжается тяжба.

В мае 2014 года Tallinna Vesi сообщила, что обратится в арбитражный суд против государства с требованием о компенсации ущерба за весь заканчивающийся в 2020 году договорный период в размере более 90 млн евро. Эта сумма включает более 50 млн евро ущерба, причиненного отказом утверждать рост тарифа в период 2011-2013, и его дальнейших последствий в период 2014-2020.

Предприятие Tallinna Vesi с 2013 года до 2017 года подавало в Департамент конкуренции заявки на утверждение цен на услуги водоснабжения в Таллинне.

Департамент конкуренции, в свою очередь, каждый год отвечал, что заявка на повышение цен по-прежнему является недостаточно обоснованной и поэтому неудовлетворенной.