Пн, 15.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Фото и видео: горит собор Парижской Богоматери
обрушился шпиль

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В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, передают французские СМИ.

На кадрах с места происшествия видны густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши здания. Как сообщает Le Figro, пожар начался со строительных лесов и охватил большую часть здания. В результате возгорания обрушился шпиль.

"Все горит. Конструкция, которая датируется с одного края XIX веком, а с другого - XIII-м, ничего больше не останется, - сказал представитель собора Андре Фино. - Надо смотреть, будет ли затронут свод, который защищает собор".

Информация о пострадавших пока не поступала.

На место событий прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, отменивший в связи с этим выступление на телевидении. Туда же направляется премьер-министр страны Эдуар Филипп.

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