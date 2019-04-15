Фото и видео: горит собор Парижской Богоматери

На кадрах с места происшествия видны густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши здания. Как сообщает Le Figro, пожар начался со строительных лесов и охватил большую часть здания. В результате возгорания обрушился шпиль.

"Все горит. Конструкция, которая датируется с одного края XIX веком, а с другого - XIII-м, ничего больше не останется, - сказал представитель собора Андре Фино. - Надо смотреть, будет ли затронут свод, который защищает собор".

A Catetral de Notre-Dame, em Paris, está em chamas. Que dor.. pic.twitter.com/oHlNKeAVRc — Willame Figueredo (@willameee) 15 апреля 2019 г.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Notre-Dame de Paris totalement en flammes... pic.twitter.com/90kM4ybITU — Raphael Grably (@GrablyR) 15 апреля 2019 г.