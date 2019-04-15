Фото и видео: горит собор Парижской Богоматери
В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, передают французские СМИ.
На кадрах с места происшествия видны густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши здания. Как сообщает Le Figro, пожар начался со строительных лесов и охватил большую часть здания. В результате возгорания обрушился шпиль.
Rue des Chantres. La flèche brûle sévèrement. @Le_Figaro, @ClaudiaECohen #NotreDame pic.twitter.com/8EVp0cISTY— Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 15, 2019
"Все горит. Конструкция, которая датируется с одного края XIX веком, а с другого - XIII-м, ничего больше не останется, - сказал представитель собора Андре Фино. - Надо смотреть, будет ли затронут свод, который защищает собор".
A Catetral de Notre-Dame, em Paris, está em chamas. Que dor.. pic.twitter.com/oHlNKeAVRc— Willame Figueredo (@willameee) 15 апреля 2019 г.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Notre-Dame de Paris totalement en flammes... pic.twitter.com/90kM4ybITU— Raphael Grably (@GrablyR) 15 апреля 2019 г.
На место событий прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, отменивший в связи с этим выступление на телевидении. Туда же направляется премьер-министр страны Эдуар Филипп.