Фoтo: в Ласнамяэ продается особенная квартира

Эта квартира в Ласнамяэ вo многом отличается от большинства квартир этого спального рaйона, пишет портал Kodustiil.
Четырехкомнатная квартира площадью 79,1 м2 удобна и уютна. Квартира практично перестроена в пятикомнатную согласно имеющемуся проекту.
Капитальный ремонт был сделан десять лет назад, квартира и сейчас в прекрасном состоянии. Около дома - бесплатная парковка для машин.
Квартира оформлена в мягком варианте скандинавского стиля с легким романтическим акцентом. Светлые тона соседствуют с декоративными элементами. В квартире есть балкон, который освещается полуденным солнцем.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.