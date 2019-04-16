Вт, 16.04.2019
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Фoтo: в Ласнамяэ продается особенная квартира

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ФОТО: KV.EE

Эта квартира в Ласнамяэ вo многом отличается от большинства квартир этого спального рaйона, пишет портал Kodustiil.

Четырехкомнатная квартира площадью 79,1 м2 удобна и уютна. Квартира практично перестроена в пятикомнатную согласно имеющемуся проекту. 

ФОТО: KV.EE

Капитальный ремонт был сделан десять лет назад, квартира и сейчас в прекрасном состоянии. Около дома - бесплатная парковка для машин. 

ФОТО: KV.EE

Квартира оформлена в мягком варианте скандинавского стиля с легким романтическим акцентом. Светлые тона соседствуют с декоративными элементами. В квартире есть балкон, который освещается полуденным солнцем. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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