Юри Ратас может выступить в Рийгикогу уже в среду

По данным ERR, бюро премьер-министра и канцелярия президента считают, что Ратас мог бы в среду выступить перед Рийгикогу, где состоялось бы голосование, хотя ни один из этих источников официально такую информацию не захотел подтвердить.

Для предоставления полномочий президент не обязан физически встречаться с кандидатом в премьер-министры, такое решение глава государства может принять и находясь за границей.

На следующей неделе заседаний Рийгикогу не состоится, очевидно, министры правительства Юри Ратаса могут принести присягу в Рийгикогу 29 апреля, и тогда новое правительство вступит в должность.