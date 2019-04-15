Юри Ратас может выступить в Рийгикогу уже в среду

Президент Керсти Кальюлайд может предложить председателю Центристской партии Юри Ратасу сформировать правительство уже во вторник или в среду, хотя она и находится сейчас с государственным визитом в Португалии, а затем поедет в Москву, передает ERR.
По данным ERR, бюро премьер-министра и канцелярия президента считают, что Ратас мог бы в среду выступить перед Рийгикогу, где состоялось бы голосование, хотя ни один из этих источников официально такую информацию не захотел подтвердить.
Для предоставления полномочий президент не обязан физически встречаться с кандидатом в премьер-министры, такое решение глава государства может принять и находясь за границей.
На следующей неделе заседаний Рийгикогу не состоится, очевидно, министры правительства Юри Ратаса могут принести присягу в Рийгикогу 29 апреля, и тогда новое правительство вступит в должность.
Председатель Партии реформ Кая Каллас не получила в понедельник достаточного количества голосов в поддержку формирования ею правительства.