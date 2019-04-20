Мечтаете о доме? Вход в этот дом доступен только с воды

Эстонцы любят уединенные жилища, поэтому дом, к которому можно добраться только по воде, понравится многим читателям портала Kodustiil.
В Австралии есть один дом, куда можно добраться только по воде. Наверное, другое настолько же уединенное жилище придется искать долго и упорно, пишет Contemporist.
Дом представляет собой коробку с одним входом, который обращен к морю. В эту же сторону выходят большие окна, сквозь которые в комнаты проникает горячее солнце.
Интерьер дома прост. Для отделки внутренних помещений использовалась преимущественно фанера. Полы дощатые, а декоративными и эмоциональными акцентами служат бетонные поверхности.
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