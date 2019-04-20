Мечтаете о доме? Вход в этот дом доступен только с воды

В Австралии есть один дом, куда можно добраться только по воде. Наверное, другое настолько же уединенное жилище придется искать долго и упорно, пишет Contemporist.

ФОТО: contemporist.com

Дом представляет собой коробку с одним входом, который обращен к морю. В эту же сторону выходят большие окна, сквозь которые в комнаты проникает горячее солнце.

Интерьер дома прост. Для отделки внутренних помещений использовалась преимущественно фанера. Полы дощатые, а декоративными и эмоциональными акцентами служат бетонные поверхности.

ФОТО: contemporist.com