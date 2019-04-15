Пн, 15.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Эстония
  • Лиги поставил под сомнение план EKRE снизить плату за сеть и возобновляемую энергию

Лиги поставил под сомнение план EKRE снизить плату за сеть и возобновляемую энергию

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Юрген Лиги.

ФОТО: Jaanus Lensment

В коалиционном договоре трех партий прописано намерение EKRE снизить плату за использование сети и возобновляемую энергию, но оппозиционные политики считают, что выполнение обещаний может оказаться под вопросом, передает Rus.ERR.

"Плата за сеть и возобновляемую энергию, а также уменьшение цен на само электричество – все это является целью коалиции. Определенные тенденции в этом вопросе уже заданы. Стоит учитывать, что сетевую плату регулирует государство. Если электричеством у нас торгуют на бирже, то плата за сеть – это цена, устанавливаемая государством", – сказал "Актуальной камере" председатель фракции EKRE и кандидат на пост министра финансов Мартин Хельме.

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