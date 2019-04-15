Лиги поставил под сомнение план EKRE снизить плату за сеть и возобновляемую энергию

"Плата за сеть и возобновляемую энергию, а также уменьшение цен на само электричество – все это является целью коалиции. Определенные тенденции в этом вопросе уже заданы. Стоит учитывать, что сетевую плату регулирует государство. Если электричеством у нас торгуют на бирже, то плата за сеть – это цена, устанавливаемая государством", – сказал "Актуальной камере" председатель фракции EKRE и кандидат на пост министра финансов Мартин Хельме.