Нужна ваша помощь! В Таллинне пропала 17-летняя София

София ушла из своего дома в Кадриорге, Таллинн, 13 апреля и не вернулась. Уходя, она не взяла с собой ни телефона, ни документов. Полиция проверила медицинские учреждения и районы, где девушка любила гулять, также пообщалась с ее родными и знакомыми. К сожалению, ее местонахождение до сих пор неизвестно и патрули продолжают поиски.