Нужна ваша помощь! В Таллинне пропала 17-летняя София

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Софии, которая в субботу ушла из дома и до сих пор не вернулась.
София ушла из своего дома в Кадриорге, Таллинн, 13 апреля и не вернулась. Уходя, она не взяла с собой ни телефона, ни документов. Полиция проверила медицинские учреждения и районы, где девушка любила гулять, также пообщалась с ее родными и знакомыми. К сожалению, ее местонахождение до сих пор неизвестно и патрули продолжают поиски.
Рост Софии примерно 160 см, у нее крепкое телосложение, темные длинные волосы, она носит очки. Когда девушка уходила из дома, на ней была зеленая куртка, синяя шапка и розовато-лиловый рюкзак.
Всех, кто видел Софию после 13 апреля или может поделиться информацией, которая поможет ее найти, полиция просит звонить по короткому номеру 112.