Нужна ваша помощь! Жизнь пропавшей в Таллинне 17-летней девушки может быть в опасности

София ушла из своего дома в Кадриорге, Таллинн, 13 апреля и не вернулась. Уходя, она не взяла с собой ни телефона, ни документов. Полиция проверила медицинские учреждения и районы, в которых девушка любила гулять, также пообщалась с ее родными и знакомыми. К сожалению, ее местонахождение до сих пор неизвестно и патрули продолжают поиски.

Рост Софии примерно 160 см, у нее крепкое телосложение, темные длинные волосы, она носит очки. Когда девушка уходила из дома, на ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка и розовато-лиловый рюкзак.

В поисках Софии полицейские проверили различные общественные места, а также полицейские пообщались с представителями точек общепита, в которых Софии нравилось бывать, но новой информации о местонахождении девушки получить не удалось.

Так как есть основания полагать, что жизнь и здоровье Софии могут быть в опасности, просим всех, кто ее видел, незамедлительно позвонить на номер 112.