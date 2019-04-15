Вт, 16.04.2019
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  • Нужна ваша помощь! Жизнь пропавшей в Таллинне 17-летней девушки может быть в опасности

Нужна ваша помощь! Жизнь пропавшей в Таллинне 17-летней девушки может быть в опасности

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София.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Софии, которая в субботу ушла из дома и до сих пор не вернулась.

София ушла из своего дома в Кадриорге, Таллинн, 13 апреля и не вернулась. Уходя, она не взяла с собой ни телефона, ни документов. Полиция проверила медицинские учреждения и районы, в которых девушка любила гулять, также пообщалась с ее родными и знакомыми. К сожалению, ее местонахождение до сих пор неизвестно и патрули продолжают поиски.

Рост Софии примерно 160 см, у нее крепкое телосложение, темные длинные волосы, она носит очки. Когда девушка уходила из дома, на ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка и розовато-лиловый рюкзак.

В поисках Софии полицейские проверили различные общественные места, а также полицейские пообщались с представителями точек общепита, в которых Софии нравилось бывать, но новой информации о местонахождении девушки получить не удалось.

Так как есть основания полагать, что жизнь и здоровье Софии могут быть в опасности, просим всех, кто ее видел, незамедлительно позвонить на номер 112.

София.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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