Пн, 22.04.2019
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  • Поиски пропавшей в Таллинне 17-летней Софии ни к чему не привели: полиция взывает о помощи!

Поиски пропавшей в Таллинне 17-летней Софии ни к чему не привели: полиция взывает о помощи!

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София.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция по-прежнему просит помощи в поисках 17-летней Софии, которая в середине апреля ушла из дома и пропала.

«С того момента, как близкие сообщили о пропаже 17-летней Софии, полицейские проверили всю информацию, поступившую на номер 112. Они общались с разными людьми, проверили записи городских и частных камер наружного наблюдения, передали описание внешности девушки охранным фирмам и разным учреждениям, в том числе Муниципальной полиции и Инспекции окружающей среды», - сказала старший участковый Кесклиннаского отдела полиции Лийза Мерекиви.

К сожалению, поиски не принесли результатов. У девушки не было при себе ни банковской карточки, ни телефона, при помощи которых можно было бы позиционировать ее месторасположение. С момента исчезновения София не пользовалась социальными сетями.

Рост Софии примерно 160 см, у нее крепкое телосложение, темные длинные волосы, она носит очки. Когда девушка уходила из дома, на ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка и розовато-лиловый рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Софию или имеет какую-либо информацию о ее местонахождении, позвонить на номер 112.

София.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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