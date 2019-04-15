Пропавшая в Таллинне две недели назад 17-летняя София найдена

Сегодня около 17 часов внимательный человек заметил вблизи Вызу в районе горки Кольяку возле дороги похожую на Софию девушку. Он остановил свой автомобиль, заговорил с девушкой, посадил ее в машину и доставил в Раквереское отделение полиции.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства Пыхьяской префектуры Елены Мирошниченко, местные полицейские установили, что речь идет о пропавшей 13 апреля Софии, которая после долгих блужданий была так слаба, что полицейские вызвали ей скорую помощь. В то время, когда медики везли Софию в больницу для дополнительной проверки здоровья, полицейские сообщили родственникам, что девушка найдена.

Полиция благодарит всех неравнодушных, кто все эти дни сообщал о возможном местонахождении пропавшей. «Особенно мы благодарны хорошему человеку, который на обочине дороги заметил нуждающегося в помощи подростка и предложил ей помощь», - говорит Мирошниченко.