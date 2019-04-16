Овечкин подрался со Свечниковым, отправив его в нокаут

В середине первого периода матча стартового раунда Кубка Стэнли «Каролина» – «Вашингтон» (5:0, 1-2 в серии) при счете 1:0 состоялась драка между нападающим «Кэпс» Александром Овечкиным и форвардом «Кейнс» Андреем Свечниковым.
33-летний капитан гостей отправил 19-летнего игрока в нокаут, оба россиянина получили 5-минутные удаления. При этом Свечников больше на лед не выходил.
«Прежде всего надеюсь, что с ним все в порядке. Я не большой спец по дракам, он – тоже. Он сам предложил подраться…
Надеюсь, он в порядке. Не хотелось бы, чтобы парень получил травму», – цитирует Овечкина журналист RMNB Иан Оуленд.
Это четвертая драка Овечкина за карьеру в НХЛ и первая – с 2010 года.