Овечкин подрался со Свечниковым, отправив его в нокаут

33-летний капитан гостей отправил 19-летнего игрока в нокаут, оба россиянина получили 5-минутные удаления. При этом Свечников больше на лед не выходил.

«Прежде всего надеюсь, что с ним все в порядке. Я не большой спец по дракам, он – тоже. Он сам предложил подраться…

Надеюсь, он в порядке. Не хотелось бы, чтобы парень получил травму», – цитирует Овечкина журналист RMNB Иан Оуленд.