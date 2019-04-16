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Овечкин подрался со Свечниковым, отправив его в нокаут

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April 15, 2019 - Raleigh, NC, USA - Washington Capital's Alex Ovechkin (8) fights with Carolina Hurricanes' Andrei Svechnikov (37) during the first period of their first round Stanley Cup game on Monday, April 15, 2019 at the PNC Arena on Raleigh, N.C. The Hurricanes won, 5-0. (Credit Image: © TNS via ZUMA Wire)

ФОТО: Robert Willett / ZUMAPRESS.com

В середине первого периода матча стартового раунда Кубка Стэнли «Каролина» – «Вашингтон» (5:0, 1-2 в серии) при счете 1:0 состоялась драка между нападающим «Кэпс» Александром Овечкиным и форвардом «Кейнс» Андреем Свечниковым.

33-летний капитан гостей отправил 19-летнего игрока в нокаут, оба россиянина получили 5-минутные удаления. При этом Свечников больше на лед не выходил.

«Прежде всего надеюсь, что с ним все в порядке. Я не большой спец по дракам, он – тоже. Он сам предложил подраться…

Надеюсь, он в порядке. Не хотелось бы, чтобы парень получил травму», – цитирует Овечкина журналист RMNB Иан Оуленд.

Это четвертая драка Овечкина за карьеру в НХЛ и первая – с 2010 года.

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