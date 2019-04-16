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  • Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери после пожара

Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери после пожара

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Francois Henri-Pinault and Salma Hayek react after the final whistle

ФОТО: Nick Potts / PA Wire/PA Images

Владелец «Ренна», один из богатейших людей Франции, миллиардер Франсуа-Анри Пино заявил, что предоставит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где накануне произошел пожар, передает sports.ru.

«Мой отец, 82-летний Франсуа Пино, один из богатейших людей мира по версии Forbes, и я решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора», – сказал Пино-младший.

Франсуа-Анри Пино – глава компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen.

Он женат на мексиканской актрисе Сальме Хайек.

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