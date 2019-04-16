Сегодня российский суд огласит приговор обвиняемому в шпионаже норвежцу

Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, суд огласит только вводную и резолютивную части приговора, поскольку ввиду "секретности" дела его рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Как сообщалось, в ходе прений сторон государственный обвинитель Милана Дигаева попросила признать Берга виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В свою очередь, сторона защиты попросила суд об оправдательном приговоре для норвежца.

По словам адвоката Ильи Новикова, обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления.

В последнем слове, сообщил защитник, Берг выразил сожаление об ущербе, который может причинить эта история отношениям России и Норвегии как на официальном, так и на человеческом уровне.

Бергу вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ). К рассмотрению его дела Мосгорсуд приступил 2 апреля - судебное следствие заняло два заседания.

Как сообщила "Интерфаксу" прокурор Дигаева, по версии обвинения, "Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".

Обвинение считает, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

Сразу после задержания норвежца, адвокат И.Новиков отмечал, что, по версии следствия, все, что делал Берг - отправлял по Почте России конверты, в которых, предположительно, находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина.

По словам И.Новикова, Берг утверждает, что не знал о том, что может быть частью разведывательной операции, а отправить конверты его просил его знакомый из Осло, который говорил, что эти деньги очень нужны человеку, для которого предназначены. Защитник уточнял, что письма адресовались в Москву женщине по имени Наталья, и что норвежца удивляло, что ей посылают деньги таким способом, но он не думал, что это может быть связано для него с каким-то риском.